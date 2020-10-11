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futebol

Mano Menezes dispara contra árbitro e VAR após derrota do Bahia

Treinador ficou incomodado com o lance que culminou com a derrota do Tricolor no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 19:53

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 19:53

Crédito: Delmiro Junior/Photo Premium/Lancepress!
O domingo do Bahia termina de maneira amarga. Após sacudir o Vasco no meio da semana, o Tricolor não manteve o nível de atuação e acabou derrotado pelo Fluminense por 1 a 0.No lance que culminou com o revés do Esquadrão de Aço, o VAR entrou em ação e após ver a jogada no vídeo, o árbitro José Mendonça da Silva Júnior apontou para a marca da cal, fato que irritou o técnico Mano Menezes.
‘Penso que construíram de uma maneira incorreta, porque, na nossa avaliação, não houve penalidade máxima. Na avaliação do árbitro também não houve penalidade máxima. Porque ele estava a cinco metros do lance e interpretou com a força do campo, com aquilo que você vê ali na hora que não tinha sido pênalti. Aí, depois, em câmera lenta, olhando por outro ângulo, aí quase tudo pode ser falta, dependendo da intenção. Por coincidência, o árbitro de vídeo (Rafael Traci) era o mesmo que não marcou pênalti em Gilberto contra o Sport e que anulou nosso gol, porque entendeu que havia irregularidade. As coincidências do futebol brasileiro às vezes incomodam, porque elas, quando passam a ser contra um lado, estabelecem uma desigualdade técnica na competição, e isso não nos agrada. Isso nos incomoda’.
Na 14ª posição, com 15 pontos, o Bahia volta a campo na próxima sexta-feira, quando visita o Goiás, na Serrinha, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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