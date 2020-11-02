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futebol

Mano Menezes começa a semana pressionado por bons resultados

Treinador ainda não embalou no Bahia e precisa da vaga na próxima fase da Sul-Americana para aliviar a pressão...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2020 às 16:25

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 16:25

Crédito: ERNESTO BENAVIDES / AFP
Contratado em setembro, Mano Menezes ainda não embalou no comando do Bahia. Em 11 jogos, o treinador venceu apenas duas vezes e começa a semana pressionado para conquistar resultados positivos.O desafio maior é o Melgar. Pela Segunda Fase da Copa Sul-Americana, o Tricolor perdeu o jogo de ida e precisa reverter o placar a seu favor.
No primeiro jogo, o time peruano venceu por 1 a 0. Sendo assim, o Tricolor entra com a necessidade de vencer por dois gols de diferença, algo que na era Mano Menezes é possível de acreditar.
Nos dois triunfos obtidos pelo comandante, o Bahia venceu o Vasco da Gama por 3 a 0 e Atlético-MG por 3 a 1. Ou seja, caso repita os placares, o Esquadrão de Aço permanece no torneio continental.
Sistema Defensivo
A maior dor de cabeça do Bahia é a defesa. Conhecido por montar boas defesas, Mano Menezes apresenta números ruins. O Tricolor só não foi vazado em apenas um jogo. No total, o time levou 12 gols.

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