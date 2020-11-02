Mano Menezes começa a semana pressionado por bons resultados

Crédito: ERNESTO BENAVIDES / AFP

Contratado em setembro, Mano Menezes ainda não embalou no comando do Bahia. Em 11 jogos, o treinador venceu apenas duas vezes e começa a semana pressionado para conquistar resultados positivos.O desafio maior é o Melgar. Pela Segunda Fase da Copa Sul-Americana, o Tricolor perdeu o jogo de ida e precisa reverter o placar a seu favor.

No primeiro jogo, o time peruano venceu por 1 a 0. Sendo assim, o Tricolor entra com a necessidade de vencer por dois gols de diferença, algo que na era Mano Menezes é possível de acreditar.

Nos dois triunfos obtidos pelo comandante, o Bahia venceu o Vasco da Gama por 3 a 0 e Atlético-MG por 3 a 1. Ou seja, caso repita os placares, o Esquadrão de Aço permanece no torneio continental.

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