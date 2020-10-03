Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mano Menezes começa a ganhar a confiança do elenco

De acordo com o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, o Esquadrão de Aço já se comporta de maneira diferente dentro de campo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 out 2020 às 15:25

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 15:25

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia
Após nove jogos sem vencer dentro do Campeonato Brasileiro, o Bahia despencou na classificação e chegou a lanterna do torneio, situação que preocupou elenco, diretoria e torcida.Diante do cenário caótico nas quatro linhas, a diretoria trocou Roger Machado por Mano Menezes e o time demorou quatro partidas para sair de campo os três pontos.
No elenco, o novo comandante começa a ganhar a confiança dos jogadores e o lateral-esquerdo Juninho Capixaba é um dos mais animados com Mano.
‘Mano chegou faz quatro jogos, o time se comporta de forma diferente. A gente encontrou o mais rápido possível a forma dele trabalhar. A cada dia que passa, ele vem agregando. Isso afeta no nosso desempenho e no meu desempenho. A equipe tem se comportado bem. Acredito que, nos últimos jogos, que o triunfo não veio, a equipe se comportou bem. Faltava o triunfo para coroar. Corrigimos alguns detalhes. Acredito que ele vem agregando bastante com o trabalho dele. Isso nos dá confiança no prosseguimento do campeonato’, declarou na coletiva de imprensa.
O Bahia volta a campo neste domingo para encarar o Sport, em Pituaçu. O duelo está marcado para começar às 19h00 (Horário de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados