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futebol

Mano Dal Piva renuncia ao cargo de vice-presidente de Futebol na Chapecoense

Clube comunicou a saída do dirigente que atuou desde as categorias de base e chegou ao profissional em 2020...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 12:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2021 às 12:17
Crédito: Arquivo Pessoal
No mês de agosto, a Chapecoense tem passado por mudanças na área do futebol onde, além da saída de Jair Ventura para a chegada de Pintado no comando técnico, a área dirigencial também será naturalmente modificada com a renúncia de Mano Dal Piva.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO até então Vice-Presidente de Futebol do clube teve sua saída oficializada pela Chape nesta quarta-feira (11) através de nota oficial onde sua passagem pela base e transição para cuidar do time profissional foi exaltada.
- Durante anos de trabalhos prestados à Chapecoense, Mano passou pelo Departamento de Futebol das Categorias de Base - contribuindo para a melhor estruturação do setor - e, mais recentemente, pelo Departamento de Futebol Profissional. A frente do carro chefe do clube, ele levou a Chape à conquista do seu sétimo título catarinense, ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e, também, ao título da competição - a primeira conquista nacional do time. Por toda a dedicação, bem como pelas conquistas que ficarão marcadas na história da agremiação, o clube - em nome de toda a sua diretoria e colaboradores - reitera os seus agradecimentos - diz um trecho do comunicado.
O processo de modificação na Chapecoense se dá, em muito, pela decepcionante campanha que vem sendo realizada pela equipe no ano que marca seu retorno à Série A.
Depois de fazer uma Série B com bons presságios em 2020 com direito ao título da competição, o processo de "desmanche" com a saída de várias peças importantes (inclusive do técnico Umberto Louzer) se abateu de maneira profunda no clube que, em 15 rodadas, ainda não conseguiu nenhuma vitória.
O próximo jogo da equipe no Brasileirão, o primeiro com Pintado tendo mais tempo de trabalho com o plantel, será na próxima segunda-feira (16), na Arena Condá, recebendo o América-MG.

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