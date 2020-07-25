Manifestação em frente ao prédio de Peres tem pichação de muro e atos chegam ao quinto dia seguido

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos

Na terça-feira o grupo chegou a ir até a Vila Belmiro, teve a sua entrada liberada, mas Peres, que estava lá horas antes para assinar documentos, já havia subido a serra. Os torcedores, então, conversaram com membros do comitê de gestão.

Entre os presentes no ato de hoje, estava o pré-candidato a presidência do clube, no fim do ano, Vágner Lombardi.