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Manifestação em frente ao prédio de Peres tem pichação de muro e atos chegam ao quinto dia seguido

Torcida do Peixe cobra aparição do mandatário santista e pede a sua renúncia do cargo...
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Publicado em 

24 jul 2020 às 22:54

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 22:54

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos
Na terça-feira o grupo chegou a ir até a Vila Belmiro, teve a sua entrada liberada, mas Peres, que estava lá horas antes para assinar documentos, já havia subido a serra. Os torcedores, então, conversaram com membros do comitê de gestão.
Entre os presentes no ato de hoje, estava o pré-candidato a presidência do clube, no fim do ano, Vágner Lombardi.
O desejo inicial dos manifestantes é se encontrar com José Carlos Peres para ter a ansiada conversa. Em nota divulgada durante a semana, a Torcida Jovem afirmou que deseja ser a ponte entre as diferenças da diretoria com os atletas e torcedores.

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