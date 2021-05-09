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Mando de campo, recorde, testes... os objetivos do Corinthians na última rodada do Paulistão-2021

Neste domingo, o Timão encerra sua participação na fase de grupos do estadual ao enfrentar o Novorizontino. Já classificada, a equipe tem metas a alcançar na partida...
LanceNet

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Publicado em 

09 mai 2021 às 07:00

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 07:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians entra em campo neste domingo, contra o Novorizontino, já classificado para as quartas de final do Paulistão e com a primeira posição no Grupo A garantida. Apesar disso os holofotes estão voltados para a partida na Neo Química Arena, pois seu resultado afeta a classificação do Palmeiras e do próprio adversário no estadual. No entanto, o Timão também tem objetivos.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Fagner 400 jogos! Veja jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians
Não é segredo para ninguém que uma vitória ou um empate do Alvinegro ajudará e muito o Verdão a ir para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Isso porque se o Novorizontino não vencer e o Alviverde conquistar os três pontos, o eterno rival corintiano garantirá vaga nas quartas de final. Uma derrota alvinegra já elimina qualquer chance palmeirense de classificação.
No entanto, engana-se quem pensa que o Corinthians não tem mais o que fazer na competição e uma derrota não afetaria sua vida. Se olharmos bem a tabela, veremos que não vencer neste domingo pode acarretar problemas nas próximas fases do Paulistão, mais especificamente na questão do mando de campo da semifinal e da final, já que a pontuação continua contando.Se perder para o Novorizontino, o Timão vai para as quartas de final com 22 pontos para enfrentar a Inter de Limeira. Passando para a semifinal, terá no máximo 25 pontos. Os mesmos 25 pontos que o Red Bull Bragantino terá se vencer na última rodada, podendo chegar a 28, caso passe das quartas. O time de Bragança, numa possível semi com o Corinthians, poderia jogar em casa no duelo em jogo único, por conta da vantagem na pontuação acumulada.
Em meio a mais uma maratona, dessa vez com partidas decisivas de duas competições diferentes, Vagner Mancini não gostaria de ter uma viagem para fora da capital paulista. Garantir pontuação suficiente para decidir a semi em casa é um motivo suficiente para vencer o Novorizontino. Pensar em jogar o confronto de volta da final na Neo Química Arena ainda dependeria de tropeços do São Paulo, mas é preciso estar preparado para isso também.
Mas as motivações não param por aí, há também o contexto histórico a ser abordado, uma vez que se vencer no domingo, o Corinthians chegará aos 25 pontos, sua maior pontuação na fase de grupos deste formato do Paulistão. O recorde até aqui é o de 2017, quando marcou 24 pontos, naquela que foi a primeira edição com o regulamento atual. Uma campanha expressiva, diga-se.
Com um novo esquema sendo implementado no time, Vagner Mancini também pode usar a partida pra testar jogadores que não vêm atuando na equipe titular e que possam precisar ser usados ao longo das próximas decisões. Uma vitória neste domingo traria ainda mais confiança para as mudanças e para esses atletas que estão buscando seu espaço e que poderiam ganhar uma vaga. Lembrando que o treinador já disse que vai rodar o elenco na maratona.
É claro que parte da torcida corintiana gostaria de ver a equipe perder para ter o gostinho de ajudar a eliminar o rival ainda na primeira fase, principalmente aquele rival que conquistou o título em cima do Timão no ano passado. No entanto, racionalmente, pensando de forma estratégica, somar pontos é importante demais para abrir mão disso em nome da rivalidade. Os motivos estão aí, apesar de o clima de decisão estar todo nas costas do Novorizontino.

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