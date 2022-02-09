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futebol

Mandante, Flamengo atuará contra o Resende no Estádio Nilton Santos

Ferj detalhou tabela e confirmou local e data do jogo entre Flamengo e Resende...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 13:00

LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2022 às 13:00
A Ferj, nesta quarta-feira, detalhou mais uma rodada do Campeonato Carioca, e confirmou o Estádio Nilton Santos como o local da partida entre Flamengo e Resende, no dia 27 de fevereiro, às 16h. O duelo é válido pela nona rodada da Taça Guanabara, com transmissão da TV Record. Veja a tabela completa aqui!A partida contra o Resende será a quarta do Flamengo, como mandante, no Campeonato Carioca. A ideia inicial era atuar no Luso-Brasileiro, como foi no primeiro jogo, contra a Portuguesa, mas, posteriormente, o departamento de futebol alterou a programação para o Raulino de Oliveira nos confrontos com os clubes de menor expressão. Já no Fla-Flu, o Rubro-Negro já havia optado pelo Estádio Nilton Santos. Agora, também atuará no local diante do Resende. Além de oferecer uma estrutura melhor aos atletas e comissão técnica, atuar no Nilton Santos evita o desgaste da viagem de ida e volta, de ônibus, para Volta Redonda, ajudando na recuperação dos atletas em momento importante da temporada. No dia 20, o Flamengo já enfrenta o Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil, na disputa da primeira taça sob o comando do técnico Paulo Sousa.Confira como está a tabela do Flamengo na Taça Guanabara!
5ª rodada - 10 de fevereiro, às 19hAudax Rio x Flamengo, no Raulino de Oliveira
6ª rodada - 13 de fevereiro, às 19hFlamengo x Nova Iguaçu, no Raulino de Oliveira
7ª rodada - 16 de fevereiro, às 15h30Madureira x Flamengo, no Conselheiro Galvão
8ª rodada - 23 de fevereiro, às 20hBotafogo x Flamengo, no Nilton Santos
9ª rodada - 27 de fevereiro, às 16hFlamengo x Resende, no Nilton Santos
10ª rodada - 5 ou 6 de março*Flamengo x Vasco da Gama, no Raulino de Oliveira
11ª rodada - 12 ou de março*Bangu x Flamengo, no Moça Bonita
*Rodadas ainda não detalhadas pela Ferj
Crédito: PalcodoFla-Flu,NiltonSantosreceberáoutrapartidadoFlamengonoEstadual(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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