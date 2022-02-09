Mandante, Flamengo atuará contra o Resende no Estádio Nilton Santos

A Ferj, nesta quarta-feira, detalhou mais uma rodada do Campeonato Carioca, e confirmou o Estádio Nilton Santos como o local da partida entre Flamengo e Resende, no dia 27 de fevereiro, às 16h. O duelo é válido pela nona rodada da Taça Guanabara, com transmissão da TV Record. Veja a tabela completa aqui!A partida contra o Resende será a quarta do Flamengo, como mandante, no Campeonato Carioca. A ideia inicial era atuar no Luso-Brasileiro, como foi no primeiro jogo, contra a Portuguesa, mas, posteriormente, o departamento de futebol alterou a programação para o Raulino de Oliveira nos confrontos com os clubes de menor expressão. Já no Fla-Flu, o Rubro-Negro já havia optado pelo Estádio Nilton Santos. Agora, também atuará no local diante do Resende. Além de oferecer uma estrutura melhor aos atletas e comissão técnica, atuar no Nilton Santos evita o desgaste da viagem de ida e volta, de ônibus, para Volta Redonda, ajudando na recuperação dos atletas em momento importante da temporada. No dia 20, o Flamengo já enfrenta o Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil, na disputa da primeira taça sob o comando do técnico Paulo Sousa.Confira como está a tabela do Flamengo na Taça Guanabara!