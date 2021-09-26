Mandaca comemora gol e sonha com classificação do Corinthians no BR sub-20: 'Um passo de cada vez'

Crédito: Anderson Rodrigues/Ag. Corinthians

O volante Mandaca foi o autor de um dos gols na vitória do Corinthians no último sábado sobre a Chapecoense, por 3 a 2, fora de casa, pela 17ª rodada do Brasileirão sub-20. Ele comemorou ter balançado a rede pela primeira vez na competição e acredita em classificação da equipe para a próxima fase.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O paraibano é um dos mais experientes do Timão na categoria. Mandaca já teve oportunidades no profissional neste ano atuando em dois jogos do Paulista, quando chegou a marcar contra o Novorizontino. Além disso, ele teve a chance de atuar pela Copa Sul-Americana, ainda com Vagner Mancini.

- Foi muito importante esse gol. Estava trabalhando forte durante a semana para sair esse gol que eu tanto precisava. Essa vitória representa muito bem o trabalho e a união que o grupo tem - comentou Mandaca, que é uma das lideranças do grupo.

Com a vitória diante da Chape, Mandaca sonha em conseguir a classificação para as quartas de final do Brasileiro sub-20. Restam duas rodadas e o Timão soma 25 pontos, ainda fora do G8, que promete disputa acirrada pelas vagas.

- Fizemos uma ótima partida. Entramos ligados querendo a vitória e muito bem organizados. O grupo todo está de parabéns. Temos que fazer a nossa parte nos dois jogos finais para conseguir classificar. Um passo de cada vez, chegaremos aonde queremos - concluiu o volante.