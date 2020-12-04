Mancini tem jogadores suspensos em 80% de seus jogos pelo Corinthians no Brasileirão-2020

Crédito: Divulgação/Corinthians

O Corinthians teve mais um jogador expulso no Brasileirão na última quarta-feira, quando Jô levou cartão vermelho por ter, na interpretação da arbitragem, tentado agredir seu adversário. Mas isso não é uma exceção nesta competição, em que o clube é o recordista de expulsões. Contra o São Paulo, Mancini completará 80% de seus jogos pelo Timão com problemas de suspensão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

Desde que chegou ao Alvinegro, na primeira quinzena do mês de outubro, o treinador tem convivido constantemente com desfalques por conta de atletas suspensos. Nesse período, ele só se viu livre desse problema em apenas dois jogos: contra o Internacional, em casa, e contra o Atlético-GO, como visitante. Nas outras ocasiões, porém, teve pelo menos um jogador fora por esse fator.

Até aqui, Mancini comandou o Corinthians em nove jogos pelo Campeonato Brasileiro, em sete deles precisou lidar com suspensões para escalar seu time titular, o que significa 77,8% das partidas, um índice muito alto, que impede que uma formação seja repetida, algo que ainda não aconteceu com o Timão na competição. Todas as 24 escalações foram diferentes uma das outras.Esse índice vai aumentar na partida contra o São Paulo, já que Jô, que levou o vermelho direto diante do Fortaleza, está fora do clássico, ou seja, na décima partida de Mancini pelo Corinthians no Brasileirão, será a oitava vez em que terá pelo menos um desfalque por suspensão, o que representa 80% dos jogos. Será o quinto duelo seguido em que haverá essa dor de cabeça para o técnico.

Não é à toa que com essa expulsão na última quarta-feira o Timão passou o ser o clube com mais cartões vermelhos a jogadores nesta edição do Campeonato Brasileiro. Até aqui são sete: Cássio, Bruno Méndez, Danilo Avelar, Fagner, Otero, Marllon e Jô. Antes de enfrentar o Fortaleza, o Timão estava empatado com Grêmio e Internacional, ambos com seis expulsões na competição.

Para efeito de curiosidade, o São Paulo, próximo adversário corintiano no campeonato, ainda não perdeu jogadores por conta de cartão vermelho. Além do Tricolor paulista, o Athletico-PR passa ileso, até aqui, nesse quesito.

Mas o saldo poderia ser pior para o clássico, já que o Corinthians entrou em campo contra o Fortaleza com uma enorme lista de dez pendurados entre os relacionados para a partida: Luan, Fagner, Ramiro, Gabriel, Otero, Gil, Camacho, Mateus Vital, Walter e Cássio. No entanto, nenhum desses nomes foi advertido pelo árbitro. Vale lembrar que Bruno Méndez seria mais um nessa relação, mas não estava disponível, pois foi suspenso pelo STJD, e cumpriu sua punição.

Diante do São Paulo, esse risco de novas punições pelo terceiro amarelo permanecerá e a tendência é que contra o Goiás, adversário seguinte, seja a sexta partida consecutiva com pelo menos um jogador suspenso. Além de ajustar o ataque, como disse Mancini em entrevista coletiva após o 0 a 0 com o Fortaleza, o técnico terá que dar uma atenção para a parte disciplinar do time.

Confira a lista dos jogos de Vagner Mancini pelo Brasileirão e os desfalques por suspensão em cada um (já incluindo o clássico com o São Paulo):

25ª rodada - Corinthians x São Paulo- Jô suspenso (vermelho)

24ª rodada - Fortaleza 0 x 0 Corinthians- Bruno Méndez suspenso (STJD)

23ª rodada - Coritiba 0 x 1 Corinthians- Marllon (vermelho), Otero (vermelho) e Cantillo (3º cartão amarelo)

22ª rodada - Corinthians 0 x 0 Grêmio- Roni suspenso (3º cartão amarelo)

21ª rodada - Corinthians 1 x 2 Atlético-MG- Xavier suspenso (3º cartão amarelo)

20ª rodada - Atlético-GO 1 x 1 Corinthians- ninguém suspenso

19ª rodada - Corinthians 1 x 0 Internacional- ninguém suspenso

18ª rodada - Vasco 1 x 2 Corinthians- Otero suspenso (3º cartão amarelo)

17ª rodada - Corinthians 1 x 5 Flamengo- Bruno Méndez (vermelho) e Ramiro (3º cartão amarelo)