Mancini quer Corinthians agressivo contra o América-MG: 'Buscar o gol desde o início'

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians deve ser agressivo e buscar o gol a todo momento. Essa pelo menos é a ideia do técnico Vagner Mancini, que comanda a equipe que duela diante do América-MG, às 21h30, nesta quarta-feira (28), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

- Podemos ver um time formado de forma diferente, mas um time que vai buscar o gol desde o início. O Corinthians tem de jogar de forma agressiva, é importante que o torcedor veja isso e que haja uma identificação. Para um jogo eliminatório de 180 minutos, temos que iniciar buscando a vitória a todo instante. Não posso esconder que o Corinthians vai partir para cima do América, que será agressivo, é minha maneira de trabalhar - afirmou o técnico em entrevista coletiva nesta terça-feira (27). Mesmo estando na parte de baixo da tabela do Brasileirão e tendo a Copa do Brasil como caminho mais curto para um título e até mesmo a vaga na próxima edição da Libertadores, Mancini prefere não priorizar a disputa do mata-mata nacional.

- Lógico que é um caminho mais curto, eu estaria mentindo se não enxergasse desta forma, agora no momento em que estamos, não conseguimos priorizar nada. Prioridade é voltar a jogar um bom futebol e organizar a equipe. Fazer rodízio de jogadores é importante quando você está encontrando a equipe. Quando encontrou, com Brasileiro e Copa do Brasil, não consigo dizer qual é mais importante. A Copa talvez seja mais curta, mas as duas são importantes - finalizou o comandante do Timão.