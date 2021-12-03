Mancini projeta 'decisão' contra o Corinthians fora de casa

Na noite da última quinta-feira, o Grêmio foi a campo na Arena e passou por cima do São Paulo ao vencer por 3 a 0 e apresentar um bom jogo.

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O desempenho animou a torcida, elenco e principalmente o técnico Vagner Mancini, que mantém a esperança de tirar o clube da zona de rebaixamento.

No próximo domingo, o Tricolor vai até a casa do Corinthians para definir a sua vida no torneio nacional e o clima é de guerra.

O técnico Vagner Mancini quer o seu time ligado durante os 90 minutos e espera que todos estejam envolvidos com o espírito da partida.

‘O mais importante é ir lá e duelar. E nós vamos duelar. Sei que o futebol gaúcho tem isso muito dentro da raiz dele, eu quero tirar isso daí. Os atletas que não são nascidos aqui tem que incorporar. Será uma guerra. E nós vamos para a guerra’, declarou.