Mancini lamenta surto de Covid-19 no Corinthians, mas diz: 'Dificuldade de alguns é a oportunidade de outros'

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Após a confirmação de oito casos de coronavírus no elenco do Corinthians, o técnico Vagner Mancini comandou o último treino antes do clássico contra o Palmeiras e buscou motivar os jogadores. Ele lamentou o surto de Covid-19 enfrentado pelo clube, que ainda teve outros 11 colaboradores infectados, mas destacou que os atletas disponíveis terão oportunidade.

>> Confira a tabela do Paulistão 2021 e simule os próximos jogos- O importante é sabermos que a dificuldade de alguns é a oportunidade de outros. Ninguém quer pegar, mas o vírus está solto no ar. Temos que ser responsáveis, porque também temos uma família atrás da gente. Infelizmente tivemos essa lista de oito jogadores, ninguém está livre de pegar, essa é a verdade. Aqueles que estão aqui são os que vão enfrentar o Palmeiras - disse Mancini ao elenco antes do treino.

O Corinthians confirmou 19 casos de Covid-19 nesta terça-feira, sendo oito são jogadores e 11 colaboradores. Entre os atletas estão os goleiros Cássio e Guilherme, o zagueiro Raul Gustavo, os laterais Fagner e Fábio Santos, os meias Gabriel e Ramiro e o atacante Cauê.