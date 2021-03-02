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Mancini lamenta surto de Covid-19 no Corinthians, mas diz: 'Dificuldade de alguns é a oportunidade de outros'

Após oito jogadores contraírem coronavírus, treinador busca motivar elenco no último treino antes do clássico contra o Palmeiras...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 20:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 20:36
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Após a confirmação de oito casos de coronavírus no elenco do Corinthians, o técnico Vagner Mancini comandou o último treino antes do clássico contra o Palmeiras e buscou motivar os jogadores. Ele lamentou o surto de Covid-19 enfrentado pelo clube, que ainda teve outros 11 colaboradores infectados, mas destacou que os atletas disponíveis terão oportunidade.
>> Confira a tabela do Paulistão 2021 e simule os próximos jogos- O importante é sabermos que a dificuldade de alguns é a oportunidade de outros. Ninguém quer pegar, mas o vírus está solto no ar. Temos que ser responsáveis, porque também temos uma família atrás da gente. Infelizmente tivemos essa lista de oito jogadores, ninguém está livre de pegar, essa é a verdade. Aqueles que estão aqui são os que vão enfrentar o Palmeiras - disse Mancini ao elenco antes do treino.
O Corinthians confirmou 19 casos de Covid-19 nesta terça-feira, sendo oito são jogadores e 11 colaboradores. Entre os atletas estão os goleiros Cássio e Guilherme, o zagueiro Raul Gustavo, os laterais Fagner e Fábio Santos, os meias Gabriel e Ramiro e o atacante Cauê.
Com os desfalques, a provável escalação do Corinthians para o Dérbi tem: Matheus Donelli (Caíque França); Bruno Méndez, Jemerson, Gil e Lucas Piton; Xavier e Cantillo; Mateus VItal, Cazares e Otero; Léo Natel (Jô ou Rodrigo Varanda). O clássico será realizado nesta quarta-feira, às 19h, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

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