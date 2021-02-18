Mancini lamenta chances perdidas pelo Corinthians em derrota para o Santos

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Após a derrota por 1 a 0 para o Santos na noite desta quarta-feira (17), em jogo atrasado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, e que marcava um confronto direto pela última vaga brasileira na pré-Libertadores, o técnico do Corinthians, Vagner Mancini, demonstrou incômodo por chances desperdiçadas pelo seu time. A principal oportunidade desperdiçada pelo Timão aconteceu logo aos sete minutos de jogo, quando Mateus Vital acionou Gustavo Mosquito em ótimas condições, mas o camisa 19 demorou pra finalizar e foi travado pela marcação santista.

No total, o Timão chutou 11 vezes, mesma quantidade que o Peixe, sendo quatro delas no gol, quatro para fora e três travadas.

- Tivemos oportunidades claras de gol que não podemos desperdiçar, ainda mais num clássico, um jogo aberto, apertado, tao justo, jogo picotado, as duas equipes marcando bastante - disse o treinador corintiano em entrevista coletiva virtual após o revés.

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Blocos defensivos

Mancini também atribuiu a dificuldade em conseguir, pelo menos, um empate na Vila Belmiro pela postura santista após fazer o gol da vitórias, com o atacante Marcos Leonardo, aos 10 minutos do segundo tempo.

Para o comandante do Corinthians, após anotar o tento todos os jogadores santistas passaram a se defender e jogar visando os contra-ataques.

- Acabamos sofrendo o gol no começo do segundo tempo, o que fez o Santos recuar bastante. Na primeira etapa víamos dois blocos na equipe do Santos e no segundo só 11 jogadores atrás tentando sair no contra-ataque, o que dificultou tecnicamente a equipe que ficou abaixo do que poderia fazer - pontuou Vagner.