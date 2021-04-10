Mancini garante utilizar trio até o fim do contrato com o Corinthians

Crédito: Montagem/Ag. Corinthians

Uma das principais indefinições do Corinthians neste momento é a permanência ou não do trio Otero, Cazares e Jemerson, que tem contrato com o clube até o dia 30 de junho. Após a diretoria indicar que dificilmente os três ficarão no Timão por conta dos cortes de gastos, Vagner Mancini se pronunciou sobre o caso e garantiu que vai utilizar todos enquanto tiverem vínculo.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Em entrevista coletiva na tarde deste sábado, o técnico corintiano disse que tudo está sendo conduzido em conformidade com a situação financeira do clube e totalmente em contato com a diretoria. Independentemente do desfecho das renovações, ele vai concordar com o que for decidido.

- Não tenha dúvida de que estamos em contato direto com a a diretoria e os atletas, e a situação do clube já foi delineada ontem, por meio das entrevistas. Acho que o mais importante é estarmos em conformidade, é um ano diferente, que a gente tem que entender muita coisa e jogar junto, não podemos de maneira alguma passar uma falsa impressão - afirmou o comandante.Dessa forma, Mancini garante que vai utilizar os jogadores até o dia 30 de junho, quando os vínculos se encerram. A não ser que nesse meio tempo as conversas interfiram no dia a dia, sendo assim ele espera uma ordem da diretoria para executar os planos de quem conduz a parte financeira.

- São atletas do clube até junho, independentemente do que vai acontecer, não cabe a mim (afastar os jogadores), são atletas que vêm há meses tentando ajudar o clube, não posso abrir mão de nada enquanto forem atletas do clube. A partir do momento em que uma negociação interferir, a diretoria vai chamar e vai executar o que precisa ser executado - explicou o treinador.

Por fim, ele voltou a falar da realidade financeira do clube e não descartou a chegada de reforços, desde que eles estejam em conformidade com a política da atual gestão, que vem priorizando a utilização dos jovens da base.