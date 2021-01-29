Mancini fala em recuperação do Corinthians e acredita em vaga no G6: 'Sou um otimista de plantão'

Após a derrota por 2 a 1 para o Bahia, o torcedor do Corinthians passou a ver com mais desconfiança uma possível vaga na Copa Libertadores. Com os resultados negativos recentes, o time estagnou na tabela em busca do G6, mas dentro da comissão técnica a palavra de ordem é "recuperação" e Vagner Mancini avisou que ainda acredita nesse objetivo que está na mira do clube.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Em entrevista coletiva virtual após a partida desta quinta-feira, na Fonte Nova, o treinador corintiano disse ser um "otimista de plantão" e crê que a equipe irá chegar na Liberta. O treinador ponderou o jogo atípico pelos falsos positivos em parte do elenco, que acabou sendo desfalque em Salvador, no entanto não quis usar isso como desculpa e admitiu que foi uma atuação abaixo.

- Eu ainda acredito, sim, eu sou um otimista de plantão. Sei muito bem que hoje foi um jogo atípico, por uma série de coisas que aconteceram na véspera da partida, perdemos jogadores importantes, mas não quero que isso soe como desculpas, porque eu não estou aqui para dar desculpas, estou aqui para falar a verdade. Acho que o Corinthians jogou abaixo do que pode jogar em todos os sentidos, nas tomadas de decisões, teve um volume grande, oportunidades reais para fazer o gol e até para empatar e virar a partida, o lance do pênalti que citei aqui, mas isso não tira o fato de enxergar o jogo.Nesse sentido, Mancini puxou uma palavra que usou desde que chegou ao clube, que é "recuperação" pensando nesses momentos de derrota e destacou a perda de confiança após levar os dois gols do Bahia no primeiro tempo. Mesmo assim, ele fez questão de dizer cobranças serão feitas ao elenco por conta dessa oscilação e lamentou a oportunidade perdida de encostar no G6.

- A palavra recuperação serviu desde quando cheguei no Corinthians até hoje, não posso permitir ou aceitar ter uma pobreza técnica ou tática em alguns momentos e que o time crie oportunidades e não consiga botar pra frente. Essas cobranças serão feitas, sim, o Corinthians perdeu uma grande oportunidade de encostar no pelotão da frente, porque o jogo ficou muito aberto para nós, nossas chances, no primeiro tempo, enquanto o jogo estava 0 a 0, foram reais para que a gente saísse na frente - disse, antes de completar:

- Controlávamos o jogo e aí o controle seria ainda maior, de repente, a gente toma dois gols, acaba, na sua visão, perdendo confiança, e como você recupera a confiança, a partir do momento que você tem dentro de campo o controle da partida, sabe a hora de atacar e de defender e esse equilíbrio que faltou no primeiro tempo custou o resultado.

E para recuperar o elenco, Mancini terá quase uma semana de preparação para enfrentar o Ceará, pela 34ª rodada do Brasileirão. Até lá, o trabalhou do treinador será ajustar a equipe para trazer de volta as individualidades e os aspectos coletivos que ficaram faltando nas últimas partidas. Se conseguir, o comandante corintiano ainda crê que o Timão brigará no pelotão da frente.

- Temos que, rapidamente, nessa semana que temos, antes do jogo do Ceará, recuperar a confiança e o astral dos jogadores, para que eles possam desempenhar o que podemos no campo, de uma forma mais efetiva. Nós, durante uma parte do jogo, tivemos o controle do jogo, nós fomos a equipe que chutamos mais, que desperdiçamos oportunidades, tivemos maior número de desarmes, de passes, isso tem que ser encarado de uma forma.