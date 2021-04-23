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Mancini explica substituições do Corinthians no segundo tempo: 'Dar mais volume, leveza e velocidade'

Treinador do Timão mudou o perfil da equipe na etapa final após iniciar a partida com uma escalação mais experiente. Jovens de ataque foram a campo já na parte derradeira do jogo...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 00:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2021 às 00:55
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Para o jogo desta quinta-feira, diante do River Plate-PAR, Vagner Mancini optou por levar a campo um time mais experiente. No entanto, apesar do domínio, o Corinthians não conseguiu mais do que um empate em 0 a 0 em Assunção. O treinador tentou mudar o esquema para a segunda etapa e explicou o que buscou fazer para sair da estreia na Copa Sul-Americana com uma vitória.TABELA> Veja classificação e simulador da Copa Sul-Americana-2021 clicando aqui
GALERIA> Cazares já foi! Veja quem deixou o Corinthians para a temporada 2021
Em entrevista coletiva após o duelo, Mancini admitiu que escalou uma equipe mais cascuda em competições continentais em detrimento dos jovens recém-promovidos da base do clube. Com exceção de Xavier, que foi sacado no intervalo para a entrada de Cantillo. Depois, na segunda etapa, Cauê, Vitinho, Gabriel Pereira e Mosquito foram lançados pelo técnico, que buscava mais volume no meio-campo, além de leveza e velocidade, que estava faltando.
- A entrada do Cantillo era para que a gente tivesse um volume maior no meio-campo, para que a bola chegasse rapidamente ao setor ofensivo. Ele fez muito bem, contribuiu decisivamente para que no segundo tempo jogássemos a maior parte do tempo no campo adversário - disse antes de completar:
- (As entradas de ) Gustavo, Vitinho e Gabriel Pereira eram para dar leveza e velocidade, porque entramos com um time mais maduro, mais acostumado a jogos da Sul-Americana e Libertadores. Exatamente para que essa leveza pudesse dar um alento diferente ao jogo - concluiu.
O Corinthians retorna para São Paulo ainda nesta madrugada e treina na manhã desta sexta-feira. O próximo compromisso da equipe será neste domingo, diante do Santos, na Vila Belmiro, às 20h, em partida pelo Campeonato Paulista. Já pela Copa Sul-Americana, o Timão joga na próxima quinta-feira, às 19h15, contra o Peñarol-URU, na Neo Química Arena.

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