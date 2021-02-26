Mancini explica por que André Luis não está reintegrado ao elenco do Corinthians: 'Ainda abaixo do ideal'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Pensando na temporada 2021, que tem início neste domingo, a torcida do Corinthians quer saber das novidades no elenco. Enquanto as contratações não chegam, a expectativa fica pelo retorno de jogadores emprestados, como André Luís, que foi vendido a um clube da China, que não honrou o pagamento, e voltou ao Timão, onde ainda levará um tempo para ser reintegrado ao elenco.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Pelo menos é isso que disse o técnico Vagner Mancini, em entrevista coletiva após o empate em 0 a 0 com o Internacional, na última quinta-feira. Neste momento, o discurso é de cautela quanto à utilização do atleta, que será observado pela comissão técnica do Timão em treinamentos com o grupo. No entanto, antes disso, André precisará recuperar a forma física ideal.

- Ele ainda não está integrado, ele está fazendo um trabalho à parte para recuperar sua forma física, ele chegou muito abaixo daquilo que todos nós entendemos como ideal, e por isso ele teve que fazer uma readaptação para que ele pudesse ser reintegrado - declarou Mancini.Para o comandante corintiano, ainda não é possível fazer qualquer avaliação sobre o atacante, tanto positivo quanto negativa, já que é preciso que ele possa estar inserido dentro da metodologia de trabalho do treinador e observar como reagirá diante das orientações exigidas no dia a dia dos treinamentos.

- Eu já o vi nos treinamentos físicos, mas não posso, de maneira alguma, apontar qualquer tipo de opinião sobre ele, porque eu ainda não o vi no campo. Eu já enfrentei várias vezes o André, já sei da capacidade dele, mas uma coisa é você analisar por aquilo que você vê do adversário, outra coisa é você encaixar o atleta na sua metodologia de trabalho, no seu sistema de jogo, na parte tática, ver como ele reage aos estímulos que são dados. Parece besteira, parece enrolação, mas não é. Os atletas têm sim que estar adaptados para que a gente possa exigir deles, então em breve a gente vai falar sobre isso.