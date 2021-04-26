Mancini exalta versatilidade de João Victor no Corinthians: 'Foi bem em duas funções'

Um dos grandes destaques do Corinthians nos times alternativos montados por Vagner Mancini neste Paulistão é João Victor, zagueiro de origem que tem jogado (e bem) como lateral-direito. Se o torcedor está empolgado com as atuações do jovem defensor, o treinador também está e já sabia do que o atleta seria capaz desde o 2020, quando trabalharam juntos no Atlético-GO.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o Santos, no último domingo, Mancini elogiou a versatilidade de seu zagueiro, que mais uma vez se destacou na lateral. Velhos conhecidos, o técnico considera o garoto como um jogador moderno, que tende a ter ainda mais espaço no futebol mundial.

- Ele (João Victor) foi meu atleta também no Atlético-GO, e ele também atuou como zagueiro e lateral, foi bem em ambas. Acho que é um atleta que vem se destacando assim como os outros que entraram hoje, que tiveram um destaque positivo. Ele pode ser utilizado na zaga, na lateral, acho que a tendência de jogadores modernos, que fazem mais de uma função, é de terem cada dia mais espaço no futebol - analisou o comandante corintiano.Apesar da qualidade mostrada por João Victor, ele não deve, por ora, ser promovido ao time titular, onde Fagner impera na lateral direita. Mancini, por sua vez, pede calma nos efeitos que essas vitórias e essas atuações podem trazer. Para ele, é preciso respeitar os processos, o padrão e o planejamento.

- Nós temos um planejamento e vamos cumprir ele. É por isso que as coisas começaram a dar certo novamente. É importante que o atleta olhe para gente e se sinta seguro. E diante disso não podemos mudar a qualquer momento a opinião. Porque todos os atletas são inteligentes para analisarem o que está sendo feito. Então temos uma gestão de área, de grupo, onde a verdade é colocada, a justiça, é isso que vamos usar - disse antes de completar: