Mancini exalta elenco corinthiano: 'Grupo está se doando'

O Corinthians deu mais uma bela demonstração de bom futebol em seu último jogo de 2020, com uma defesa sólida e um ataque que apesar dos gols perdidos, é muito mais confiável do que o de antes da sua chegada.

O treinador focou os elogios do elenco alvinegro a parte da entrega dentro de campo e nos treinamentos, com o grupo comprando a ideia do técnico e entendendo a forma de jogar rapidamente:

- Aquilo que a gente faz ao longo da semana nos treinamentos, a gente quer ver nos jogos e eu tenho visto isso, um grupo de jogadores que tá se doando, que tá tentando ao máximo fazer aquilo que tá sendo passado e acreditando no trabalho - falou Mancini sobre como os jogadores vem se comportando com suas ideias.O comandante corinthiano também comentou sobre o trabalho feito no ataque e algumas chances que poderiam ter resultado em gol:

- O Corinthians poderia ter matado, inclusive no primeiro tempo, a partida, nós tivemos volume para isso, voltamos ainda melhores no segundo tempo. Mas o 1 a 0 acaba dando chances ao adversário. Acho que o segundo gol acabou saindo tarde, a gente poderia ter tido o controle do jogo mais acentuado a partir do momento que fizesse o segundo gol, por exemplo no segundo tempo, que nós tivemos oportunidade. Agora, esses são ajustes que serão feitos ao longo da temporada, então eu concordo que podemos chegar mais rapidamente ao gol adversário - completou Mancini sobre o seu trabalho no Corinthians.