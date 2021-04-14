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Mancini elogia desempenho do Corinthians e crê que derrota para Ferroviária se deve a erros isolados

Treinador corintiano reconheceu queda de produção no segundo tempo, mas não classificou diminuição de ritmo como fator fundamental para o revés...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 00:27

LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2021 às 00:27
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O Corinthians foi derrotado por 2 a 1, de virada, para a Ferroviária, na noite desta terça-feira (13), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, em jogo adiantado da nona rodada do Campeonato Paulista. Ainda assim, o desempenho do time foi elogiado pelo técnico Vagner Mancini, que entende que o revés foi por culpa de alguns erros cometidos pelo time corintiano na etapa final de jogo.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos– Nós tivemos alguns erros que acabaram, de acerta forma, influenciando, mas eu vi um Corinthians que teve posse, que chegou, que jogou a frente, que teve boas oportunidades de gols, que também teve alguns erros, que são os ajustes que a gente sempre faz – disse o treinador em entrevista coletiva virtual concedida após a partida.
Mancini elogiou principalmente o primeiro tempo corintiano, reconheceu uma queda de rendimento nos 45 minutos finais, mas não acredita que essa involução tenha sido preponderante para que o Timão sofresse o empate da Locomotiva aos 30 e a virada aos 45 minutos da etapa complementar.
– Curiosamente hoje nós vimos um Corinthians diferente do último domingo, o time teve um ótimo primeiro tempo, foi o dono do jogo, teve mais posse de bola, finalizou mais ao gol. No segundo tempo caiu um pouquinho de produção, acho que não foi por isso que nós acabamos sendo derrotados – afirmou o comandante.
O placar negativo contra o time de Araraquara quebrou a maior sequência invicta corintiana desde a chegada de Mancini, em outubro do ano passado: dez jogos sem perder. Ainda assim, mesmo sem perder há quase dois meses, o desempenho do Corinthians nos últimos jogos vinha sendo bastante criticado.

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