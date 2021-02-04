Mancini elogia atuação do Corinthians em vitória sobre o Ceará: 'Tivemos grandes avanços'

Após duas derrotas consecutivas, o Corinthians voltou a vencer ao bater o Ceará, por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão-2020. O resultado, importante para a briga pela Copa Libertadores, mostrou uma melhora do time em relação aos últimos jogos, o que foi elogiado pelo técnico Vagner Mancini, que também explicou suas alterações durante o duelo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Em entrevista coletiva virtual nesta quarta-feira, o treinador corintiano se mostrou satisfeito com a evolução do Timão com as mudanças que fez entre os titulares, tirando Jô, o homem de referência, para colocar Léo Natel, um atacante de mais mobilidade, como "falso 9". Para Mancini, esses ajustes acabam sendo necessários para neutralizar as oscilações naturais no elenco.

- Eu acho que nós tivemos grandes avanços. A equipe melhorou de forma considerável em vários aspectos. Hoje é uma equipe que tem uma intensidade que me agrada. Os ajustes serão feitos durante toda a temporada, porque não há time de que não tenha que fazer ajustes, seja na parte defensiva, ofensiva, técnica ou tática. Um time de futebol é difícil render o esperado em todos os jogos. Há um padrão normal, mas também esses ajustes são necessários, porque existem oscilações ao longo do campeonato, do jogo, por isso eu penso que o mais importante para esse momento é a gente terminar bem o campeonato, mas, ao longo da temporada, com certeza, a gente precisa ter mais variações táticas de jogo, que ainda não deu tempo de treinar - afirmou.Segundo Mancini, as alterações também foram importantes para recuperar a falta de intensidade dos últimos jogos que, para ele, foi o motivo pelo qual a equipe oscilou. Apesar da melhora, o comandante do Timão acredita que há muito a ser feito tanto para este campeonato, quanto para a temporada 2021.

- Em muitos aspectos melhoramos bastante aquilo que talvez tenha sido a nossa oscilação nos últimos jogos, que foi a perda de intensidade no jogo, que já vimos hoje novamente com algumas alterações e com uma forma mais efetiva de marcar mais em cima. Resumindo a resposta, melhoramos bem, mas ainda faltam coisas importantes a serem feitas que, ao longo da temporada, a gente vai ver - comentou o técnico alvinegro.

Por fim, Mancini analisou as substituições que promoveu no segundo tempo. De acordo com sua explicação, muitas delas tiveram como objetivo neutralizar o jogo aéreo do Ceará, que foi a maior ameaça do adversário ao longo do duelo. Essa estratégia já era esperada antes mesmo da partida e foi controlada pelos jogadores de pela comissão técnica, que garantiram a vitória.