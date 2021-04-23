Mancini elogia atuação de Luan em empate do Corinthians na Sul-Americana: 'Está se recuperando'

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Após boas atuações durante a maratona da última semana pelo Paulistão, a torcida do Corinthians criou uma grande expectativa sobre a participação de Luan na estreia pela Copa Sul-Americana, na última quinta-feira, diante do River Plate-PAR. Apesar do empate em 0 a 0 e da decepção pelo resultado, houve quem ficasse satisfeito com o meia, e foi justamente aquele que o escalou.TABELA> Veja classificação e simulador da Copa Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Por se tratar de uma competição continental, Vagner Mancini optou por um time mais cascudo para jogar em Assunção. Aliando isso ao que Luan apresentou contra Ferroviária, São Bento e Ituano, o treinador apostou em sua escalação como titular e pelo jeito não se decepcionou. Em coletiva após o duelo pela Sula, o treinador do Timão elogiou a atuação do camisa 7. No entanto, alertou para o fato de as bolas não terem chegado para o atleta.

- Luan vem fazendo boas partidas, é um atleta que gosta muito da bola, que quer participar do jogo incessantemente, a gente tem orientado para que ele faça a parte individual quando a equipe chega ao último terço do campo, mas muitas vezes ele não consegue, pela dificuldade ou demora de a bola chegar. Mas vi o Luan hoje jogando bem, buscando espaços, finalizando ao gol, está se recuperando e tem tudo a fazer ainda esse ano uma excelente temporada.

A expectativa pela melhora de Luan é grande não só nos membros da comissão técnica, mas também na diretoria e no elenco. Apesar de ele ainda não ter mostrado a que veio no Corinthians, a aposta em seu futebol continua. A sequência de oportunidades e os elogios públicos fazem parte do processo de recuperação do atleta, que realmente cresceu de produção nos últimos jogos.