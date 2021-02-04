Mancini elogia Araos e diz que mal estar foi 'fruto da intensidade' do atleta em campo

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Após retornar ao time titular do Corinthians na derrota por 2 a 1 contra o Bahia, na última quinta-feira (28), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, em Salvador, o meia Ángelo Araos iniciou novamente uma partida, nesta quarta-feira (3), quando o Timão bateu o Ceará por 2 a 1, de virada, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão.

A última vez que o chileno havia emplacado uma sequência na titularidade corintiana havia sido entre a quarta e sexta rodada do Brasileirão, nos dias 19, 26 e 30 de agosto, quando a equipe do Parque São Jorge venceu o Coritiba e empatou com o Fortaleza, em casa, e perdeu para o São Paulo, no Morumbi.

Com um meio-campo mais preenchido do que contra o Tricolor de Aço, Araos se aproximou mais da área contra o Vozão, principalmente no primeiro tempo. Das 18 finalizações corintianas no jogo, três foram do camisa 21, sendo uma em direção ao gol e duas para fora. > Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos

Esse ímpeto ofensivo fez parte de um pedido do técnico Vagner Mancini aos atletas de frente do Timão antes do jogo decisivo para uma vaga na pré-Libertadores. Corinthians e Ceará entraram em campo com 45 pontos, e com a vitória o Alvinegro saltou para a oitava colocação, a cinco pontos do Grêmio, ultimo time no G7, até o momento - a zona de classificação para a fase prévia da competição continental pode ser ampliada, caso Palmeiras e Grêmio, finalistas da Copa do Brasil, permaneçam entre os sete primeiros no Brasileirão, sendo que o Alviverde já está classificado para a próxima edição do campeonato, por tê-lo vencido no último sábado (30).

- A opção por ele foi exatamente por isso. A gente sempre orienta os atletas de frente a finalizarem de fora da área, ter o ímpeto pelo gol, a ganância de ser ofensivo, chutar e proporcionar lances de perigo ao adversário - disse o treinador corintiano em entrevista coletiva virtual após o triunfo.

Araos passou mal de tanto jogar

No fim do primeiro tempo, Araos teve um mal estar, que o seu comandante considera ter sido fruto do ímpeto do jogador enquanto esteve em campo. O chileno não deixou o gramado no intervalo, tendo jogado mais 15 minutos e, apenas após isso, ter sido substituído por Mateus Vital.

- Não tenha dúvida que uma sequência para o Araos vai dar uma responsabilidade para ele melhorar o que ele vem mostrando nos jogos. Diante do Bahia ele já teve um bom desempenho. No jogo de hoje também. Durante o jogo se sentiu mal duas vezes, fruto dessa intensidade que ele mostrou na partida - comentou Mancini.

Contratado pelo Corinthians em 2018, vindo da Universidad de Chile, o meia nunca emplacou como os corintianos esperavam, tendo sido, inclusive, emprestado a Ponte Preta, em 2019. No total, com a camisa corintiana, Ángelo tem 45 jogos e um gol marcado.