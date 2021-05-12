Mancini diz que não tem time titular para 'semana mais gostosa do Corinthians'

O Corinthians passou pelo primeiro desafio de uma semana de decisões, ao bater a Inter de Limeira por 4 a 1, nesta terça-feira (11), pelas quartas de final, do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, em Itaquera.

Contudo, o Timão já terá novo jogo importante nesta quinta-feira (13), quando encara o Peñarol (URU), fora de casa, pela quarta rodada do grupo E da Copa Sul-Americana. Como apenas um time se classifica por chave no torneio e o Timão perdeu para os uruguaios há duas semanas, em São Paulo, o duelo em Montevidéu será fundamental para manter as chances de promoção ao clube do Parque São Jorge.Para o técnico Vagner Mancini, semana repleta de compromissos importantes, como os que o Corinthians terá, são ‘gostosas’.

– Essa é a semana mais gostosa do Corinthians. O jogador e o treinador querem jogar, o que muda nas nossas vidas são as conquistas, os títulos. É muito bom estar em campo. É ruim jogar domingo e domingo, quando perde passa uma semana difícil. Temos que jogar. A pandemia potencializou isso. Mas é importante ter decisões terça, quinta, domingo, quarta – disse o profissional em entrevista coletiva virtual após o triunfo contra o Leão Limeirense

Por sua vez, o treinador não garante que utilizará os mesmos atletas que venceram a Inter, já que o duelo contra o Peñarol será o terceiro do Timão em um intervalo de cinco dias.

– Temos que entender o momento do futebol, respeitar a recuperação de cada atleta, mas acima de tudo tentar usar isso a nosso favor. Temos um elenco um pouco maior para suprir isso. Com um dia a dia saudável, você consegue tirar destas pessoas algo a mais que tem sido fundamental neste momento – comentou Mancini.

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Time titular

Como escalou um time alternativo, oportunizando atletas que não vinham tendo uma sequência, na vitória por 2 a 1 sobre o Novorizontino, no último domingo (9), pela última rodada da primeira fase do Paulistão, na Neo Química Arena, o time titular contra a Inter de Limeira, nesta terça-feira (11), estava descansado, o que será diferente para confronto pela Sul-Americana, desta quinta-feira (13).

Contudo, Mancini diz não ter um time titular e reserva para os próximos jogos e pontuou a compreensão de alguns atletas mais experientes, como Gil, Fábio Santos e Jô, que tem visto jogadores mais novos, como João Victor, Raul, Lucas Piton e Cauê, ganhando mais espaço.

– Eu não sei qual a equipe titular do Corinthians, hoje tenho vários atletas em condições de entrar e jogar. Quem tem dado mais resposta, tem jogado mais. Mas numa semana como essa, teremos de fazer opções. O Fábio (Santos) é diferenciado dentro e fora de campo, um líder, cara de inteligência acima, tem ajudado, entendeu a situação, tem conversado com o Lucas Piton. É importante esse apoio. Fábio, Gil e Jô fizeram isso. Entenderam como era importante a equipe evoluir em termos táticos, em sistema de jogo e nas individualidades. Essa competitividade só faz bem ao Corinthians – falou o técnico corintiano.