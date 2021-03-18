Mancini diz que Corinthians vai ter reforços pontuais: 'Cereja do bolo'

O Corinthians ainda não contratou jogadores para a temporada, mas o torcedor pode esperar reforços "pontuais". O técnico Vagner Mancini afirmou que o clube está "atento ao mercado" e falou em "cereja do bolo".O Timão enxugou o elenco, com saída de jogadores que não estavam nos planos de Mancini, como Jonathan Cafú, Éderson, Davó, Janderson, Marllon e Walter. A principal aposta neste início de temporada tem sido em jovens promovidos da categoria de base.
- A primeira parte foi feita: desligamos alguns atletas e acabamos dando uma saneada no elenco com a chegada dos jovens. A cereja do bolo seria a chegada de alguns atletas pontuais, e isso vai acontecer - prometeu o treinador.
- O Corinthians está muito atento ao mercado, conversamos sobre isso internamente. Sabemos da aflição do torcedor. Estamos muito atentos a tudo isso. Aquele atleta que a gente entender que seria um diferencial com certeza a diretoria vai atrás. Vamos em busca disso, sim - acrescentou.
Na mesma resposta, Mancini pediu paciência com os garotos promovidos da base. Dos jovens, quem mais tem tido oportunidades é o atacante Rodrigo Varanda.
- Nesse momento estamos ainda num período de ajustes, alguns meninos que subiram da base estão em fase de adaptação, o que é natural. Mesmo assim, tenho insistido com eles, é importante que eles amadureçam em jogos como esses, você tem que mostrar ao jovem que ele precisa ter a capacidade de se reinventar a todo instante para assegurar seu lugar - afirmou Mancini.