Mancini diz que Corinthians terá mais jovens em partidas do Paulistão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O técnico Vagner Mancini explicou por que resolveu escalar o Corinthians com jogadores mais experientes na partida contra o Retrô, pela segunda fase da Copa do Brasil. A ideia era não colocar pressão nos jovens em um duelo único de mata-mata. O Timão empatou por 1 a 1 no tempo regulamentar, mas avançou na disputa por pênaltis.>> Confira a tabela e da Copa do Brasil 2021

Após a partida no Rio de Janeiro, Mancini prometeu mudanças na equipe. Ele disse que vai utilizar mais jovens nos duelos válidos pelo Campeonato Paulista, que aguarda definição da FPF para ter seus jogos agendados, já que o estado de São Paulo está em "fase emergencial" em razão da pandemia do coronavírus.

- A preferência por essa equipe foi muito pela decisão na Copa do Brasil. Tentei usar um time experiente, não deu resultado. Contra o Salgueiro fomos melhorar. Mas no Paulistão a ideia é renovar a equipe, amadurecendo ao longo do campeonato, para que os atletas estejam mais vividos, que tenham uma resposta interessante - afirmou Mancini.

- Se a gente passasse esse jogo com cinco ou seis garotos, talvez estaríamos duvidando da qualidade deles, e não posso fazer isso, tenho que tratá-los com respeito e carinho. Assim como hoje temos o Rodrigo (Varanda) mais amadurecido, outros atletas também vão estar. È importante que a gente renove a equipe, mas nem todos que subiram estão prontos ainda. É necessário ter paciência, mas todos vão ter suas oportunidades - acrescentou o treinador.