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Mancini diz que Corinthians quitou os salários atrasados do elenco

Técnico revelou a informação em entrevista coletiva virtual na tarde desta sexta. Na última quinta, dois meses já haviam sido pagos, restava um que foi depositado nesta manhã...
LanceNet

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Publicado em 

13 nov 2020 às 14:28

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 14:28

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
De acordo com Vagner Mancini, o Corinthians quitou todos os salários que devia ao elenco. Em entrevista coletiva virtual na tarde desta sexta-feira, o treinador revelou que o valor que restava foi depositado nesta manhã e assim o clube cumpre com o que prometeu na última semana em relação a isso.- A informação que tenho é que não há mais atraso, que hoje de manhã foi feito o pagamento do último mês - declarou o comandante corintiano.
Na última quinta-feira, o Timão já havia feito o pagamento de dois dos três meses que estavam em atraso, relativo a agosto e setembro. Restava, no entanto, acertar os vencimentos do mês de outubro, o que estava prometido para acontecer nesta sexta-feira o que, segundo o treinador, foi feito.
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Ainda na mesma resposta sobre salários atrasados, Mancini destacou a importância de tudo estar em dia, mas também ressaltou que desde a sua chegada, há um mês, nunca teve qualquer conversa nesse sentido com o elenco. Ele espera que esse "alívio" ajude na busca pelos objetivos no Brasileiro.
- É importante, pois faz justiça com o que se faz diariamente e o que se recebe. Mas em momento algum tive qualquer conversa com o elenco sobre isso, houve um acordo com a diretoria. A dificuldade de uma pandemia faz com que você tenha de driblar algumas coisas. Que seja uma energia a mais para brigarmos por coisas diferentes no campeonato - comentou.
Apesar de os três meses de salários já permitir que os jogadores busquem rescisão unilateral de contrato na Justiça, em nenhum dos momentos em que os atrasos ultrapassaram esse período qualquer atleta do elenco buscou essa alternativa jurídica. Desde o início da pandemia, a diretoria tem adotado a transparência e a conversa com elenco, que entendeu e seguiu trabalhando.

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