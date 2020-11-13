Mancini diz que Corinthians quitou os salários atrasados do elenco

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

De acordo com Vagner Mancini, o Corinthians quitou todos os salários que devia ao elenco. Em entrevista coletiva virtual na tarde desta sexta-feira, o treinador revelou que o valor que restava foi depositado nesta manhã e assim o clube cumpre com o que prometeu na última semana em relação a isso.- A informação que tenho é que não há mais atraso, que hoje de manhã foi feito o pagamento do último mês - declarou o comandante corintiano.

Na última quinta-feira, o Timão já havia feito o pagamento de dois dos três meses que estavam em atraso, relativo a agosto e setembro. Restava, no entanto, acertar os vencimentos do mês de outubro, o que estava prometido para acontecer nesta sexta-feira o que, segundo o treinador, foi feito.

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Ainda na mesma resposta sobre salários atrasados, Mancini destacou a importância de tudo estar em dia, mas também ressaltou que desde a sua chegada, há um mês, nunca teve qualquer conversa nesse sentido com o elenco. Ele espera que esse "alívio" ajude na busca pelos objetivos no Brasileiro.

- É importante, pois faz justiça com o que se faz diariamente e o que se recebe. Mas em momento algum tive qualquer conversa com o elenco sobre isso, houve um acordo com a diretoria. A dificuldade de uma pandemia faz com que você tenha de driblar algumas coisas. Que seja uma energia a mais para brigarmos por coisas diferentes no campeonato - comentou.