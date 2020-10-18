Mancini diz que Corinthians precisa voltar a 'jogar à maneira do clube'

Após a goleada sofrida por 5 a 1 para o Flamengo, em casa, o técnico Vagner Mancini afirmou que o Corinthians precisa voltar a jogar da maneira que é conhecido, sem dar muitas chances ao adversário e ter um melhor controle emocional nas partidas.

- Quando aceitei o convite do Corinthians sabia que a situação era difícil, mas não podemos fugir da nossas responsabilidade. A gente sai muito ciente: o Corinthians tem a sua cara e tem que voltar a jogar dessa forma. Não podemos dar chances para os adversário ao longo dos 90 minutos, importante que a gente entenda o aspecto emocional e que isso não volte a acontecer - disse.Mancini não se isentou de parte da culpa, explicou o que gerou a derrota e afirmou que todos estão chateados pelo resultado da equipe neste domingo.

- A culpa é de todo mundo, eu não me isento, até porque já faço parte do processo, mas ao mesmo tempo acho que seria injusto jogar nas minhas costas porque a situação já não estava boa boa. Todo mundo tem sua parcela de responsabilidade e vai ter que assumir. Todos nós estamos extremamente chateados em função do desempenho da equipe - afirmou o comandante.

Para finalizar, o técnico corintiano afirmou que o time precisa marcar mais de perto o rival, ser mais aguerrido e combativo para conseguir bons resultados na temporada.