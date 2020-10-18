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futebol

Mancini diz que Corinthians precisa voltar a 'jogar à maneira do clube'

Técnico do Timão afirmou que espera o time mais aguerrido e não dando muitas chances ao adversário. O comandante não se isentou da culpa pela goelada sofrida...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2020 às 20:24

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 20:24

Após a goleada sofrida por 5 a 1 para o Flamengo, em casa, o técnico Vagner Mancini afirmou que o Corinthians precisa voltar a jogar da maneira que é conhecido, sem dar muitas chances ao adversário e ter um melhor controle emocional nas partidas.
- Quando aceitei o convite do Corinthians sabia que a situação era difícil, mas não podemos fugir da nossas responsabilidade. A gente sai muito ciente: o Corinthians tem a sua cara e tem que voltar a jogar dessa forma. Não podemos dar chances para os adversário ao longo dos 90 minutos, importante que a gente entenda o aspecto emocional e que isso não volte a acontecer - disse.Mancini não se isentou de parte da culpa, explicou o que gerou a derrota e afirmou que todos estão chateados pelo resultado da equipe neste domingo.
- A culpa é de todo mundo, eu não me isento, até porque já faço parte do processo, mas ao mesmo tempo acho que seria injusto jogar nas minhas costas porque a situação já não estava boa boa. Todo mundo tem sua parcela de responsabilidade e vai ter que assumir. Todos nós estamos extremamente chateados em função do desempenho da equipe - afirmou o comandante.
Para finalizar, o técnico corintiano afirmou que o time precisa marcar mais de perto o rival, ser mais aguerrido e combativo para conseguir bons resultados na temporada.
- Em alguns momentos até competiu, mas na maior parte do jogo acabou não sendo competitivo da maneira que a gente quer que seja; e quando você enfrenta uma equipe ajustada e não é competitivo, não consegue igualar as deficiências que porventura tenha na partida. Diante desse quadro, sinceramente, vi um Corinthians que precisa ajustar mais, marcar mais de perto, ser mais competitivo para diminuir essa distância que todos nós sabemos que existe hoje - finalizou.

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