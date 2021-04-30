Mancini descarta pressão no clássico e garante respaldo da diretoria do Corinthians: 'Estou tranquilo'

Crédito: Reprodução/Corinthians TV

A semana do Corinthians é bastante pesada, não somente pelo calendário apertado, mas principalmente pelos jogos duros. Santos e Peñarol foram jogos já cumpridos, com uma vitória e uma derrota, mas ainda não acabou, neste domingo o adversário é o São Paulo, o que pode aumentar a pressão em cima do trabalho de Vagner Mancini, que tirou o peso do duelo e se diz respaldado.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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O Majestoso acontece poucos dias após uma dura derrota na Copa Sul-Americana, complicando a situação do time na competição. Apesar disso, o treinador corintiano opta por tratar o duelo como qualquer outro e confia que a equipe, em evolução, vai mostrar um bom futebol no domingo.

- Todos os dias são decisivos. A gente não pode, de maneira alguma, achar uma partida para jogar toda a responsabilidade. Sabemos o que vem acontecendo. Obviamente, ninguém aqui está livre de qualquer tipo de pressão, mas, acima de tudo, a gente confia em um bom jogo domingo e uma sequência de trabalho, porque vemos evolução na equipe. A derrota nos frustrou em cima dos erros. Tivemos uma superioridade em alguns momentos da partida, mas não soubemos aproveitar - esclareceu o técnico.Mancini tem sido alvo de críticas da principal torcida organizada do clube, que já pediu sua demissão. No entanto, o treinador garante que se sente respaldado pela diretoria, e não vê risco de cair com um resultado ruim no clássico na Neo Química Arena, onde o São Paulo jamais venceu.

- Tenho respaldo da diretoria, estou tranquilo e isso gera confiança, convicção. Óbvio que todos querem jogar todas as partidas, mas vezes encontramos também um adversário organizado, que soube vir na nossa Arena e fazer um jogo com extremo conteúdo e dificultou a nossa vida no jogo de hoje.