Mancini declara que não aguarda reforços no Corinthians: 'Trabalho com o que tenho em mãos'

O técnico Vagner Mancini está conformado com a ausência de reforços no Corinthians. Vivendo uma situação financeira delicada, a diretoria corintiana admite que dificilmente vai ao mercado para reforçar o elenco, mas não descarta que alguns novos atletas sejam contratados pontualmente, contudo, caso isso ocorra, será visando o segundo semestre corintiano.A aposta no Timão para esse início de temporada foi a base. Doze jogadores foram promovidos de categorias inferiores à equipe principal em 2021.

Só nesses primeiros dois meses de ano esportivo, o Timão já fez 17 jogos, por três competições diferentes: Campeonato Paulista e Copas do Brasil e Sul-Americana. A carga de jogos tem feito com que o elenco seja dividido em dois, com as escalações sendo intercaladas de acordo com a importância dos jogos e o nível físico dos atletas.

– Sobre reforços, o próprio nome diz. Quando você pode se reforçar, ótimo, mas nesse momento não estamos pensando nisso. Estamos em uma fase decisiva do Paulista e da Sul-Americana, e daqui a pouco a gente volta para a Copa do Brasil. Eu trabalho com o que tenho nas mãos. Reforços são bem-vindo. Mas a partir do momento que tivemos condição para isso ser feito. Tenho certeza que a nossa diretoria está muito atenta ao mercado, e quando conseguir isso vai acontecer – disse o treinador em entrevista coletiva virtual, após a vitória corintiana por 2 a 1 sobre o Novorizontino, neste domingo (9), pela 12ª rodada da primeira fase do Paulistão, na Neo Química Arena.

O Timão volta a campo nesta terça-feira (11), às 16h, contra a Inter de Limeira, em Itaquera, pelas quartas de final do Paulista. Dois dias depois, na quinta-feira (13), a equipe volta a campo, às 21h30, em Montevidéu, para encarar o Peñarol, em jogo decisivo pelo grupo E da Copa Sul-Americana. Caso o Alvinegro saia vencedor do primeiro confronto, pelo Estadual, voltará a campo pela competição local já no fim de semana, para disputar a semifinal do torneio.