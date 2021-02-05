Mancini comenta atividade de reapresentação do Corinthians: 'Ritmo muito intenso'

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Após dar folga para todo o elenco nesta quinta-feira (4), o técnico Vagner Mancini comandou a retomada das atividades do Corinthians nesta sexta-feira (5), no CT Joaquim Grava, e classificou o trabalho como intenso.

Com os titulares na vitória por 2 a 1 contra o Ceará, nesta quarta-feira (3), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, se recuperando fisicamente, apenas reservas e alguns garotos da equipe de transição do sub-23 para o profissional realizaram um coletivo de enfrentamento.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos- Atividade hoje foi um coletivo para o pessoal que nao participou do jogo do Ceará e alguns atletas do sub-23. Formamos duas equipes e fizemos 50 minutos de coletivo muito bons, em um ritmo muito intenso, que é o que a gente vem pedindo para que os atletas tenham nas partidas - disse Mancini à Corinthians TV.

O treino também contou com a novidade do retorno do lateral-esquerdo Lucas Piton, que participou do seu primeiro treino com o grupo após passar por uma cirurgia na hérnia inguinal, e o técnico do sub-23, Danilo, que acompanhou o trabalho e conversou com o comandante do time principal.