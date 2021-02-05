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Mancini comenta atividade de reapresentação do Corinthians: 'Ritmo muito intenso'

Treinador corintiano dividiu reservas do último jogo e garotos da base para um coletivo de enfrentamento...
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Publicado em 

05 fev 2021 às 15:25

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 15:25

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Após dar folga para todo o elenco nesta quinta-feira (4), o técnico Vagner Mancini comandou a retomada das atividades do Corinthians nesta sexta-feira (5), no CT Joaquim Grava, e classificou o trabalho como intenso.
Com os titulares na vitória por 2 a 1 contra o Ceará, nesta quarta-feira (3), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, se recuperando fisicamente, apenas reservas e alguns garotos da equipe de transição do sub-23 para o profissional realizaram um coletivo de enfrentamento.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos- Atividade hoje foi um coletivo para o pessoal que nao participou do jogo do Ceará e alguns atletas do sub-23. Formamos duas equipes e fizemos 50 minutos de coletivo muito bons, em um ritmo muito intenso, que é o que a gente vem pedindo para que os atletas tenham nas partidas - disse Mancini à Corinthians TV.
O treino também contou com a novidade do retorno do lateral-esquerdo Lucas Piton, que participou do seu primeiro treino com o grupo após passar por uma cirurgia na hérnia inguinal, e o técnico do sub-23, Danilo, que acompanhou o trabalho e conversou com o comandante do time principal.
O Timão volta a campo na quarta-feira (10), às 21h30, na Neo Química Arena, contra o Athletico-PR, pela 34ª rodada do Brasileirão. O time de Parque São Jorge é o oitavo colocado na competição, com 48 pontos, e sonha com uma vaga na pré-Libertadores.

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