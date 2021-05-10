Mancini comemora volta de Mateus Vital ao Corinthians: 'Essencial'

Além do primeiro jogo e gol como profissional do meia Mandaca, a vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Novorizontino, neste domingo (9), pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, também marcou a volta do meia Mateus Vital ao time titular corintiano.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosArtilheiro do Timão na temporada, com três gols, o camisa 22, que está no clube desde 2018, mas anotou metade dos seus tentos (seis) desde a chegada de Vagner Mancini, em outubro do ano passado, tem voltado aos poucos, depois de passar por uma artroscopia no joelho direito no fim de março.

No início da partida, o jogador foi escalado centralizado, em uma linha de três meias, que também tinha Gabriel Pereira e Gustavo Mosquito. Mas ao decorrer da partida, passou a cair mais pelo lado esquerdo, onde atua com mais frequência, levando a Pereira jogar por dentro.

– Hoje fez um bom jogo, iniciou por dentro e pediu para ficar mais aberto na esquerda, para gerar confiança. E eu entendi a troca dele e do GP (Gabriel Pereira), porque é importante que ele reencontre o que vinha fazendo. E, com certeza, vai nos ajudar no decorrer da temporada, principalmente agora que vamos entrar em momentos decisivos - disse o técnico Vagner Mancini, em entrevista coletiva virtual após o triunfo contra a equipe de Novo Horizonte.

Ainda que tenha sido relacionado para o clássico contra o São Paulo, há dois fins de semana, que terminou empatado em 2 a 2, na Neo Química Arena, e atuado nos 13 minutos finais da vitória corintiana por 3 a 0 sobre o Sport Huancayo, no Peru, na última quinta-feira (6), foi contra o Novorizontino que Vital voltou a ser titular.