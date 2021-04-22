Mancini aposta em experiência para a estreia do Corinthians na Sul-Americana

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians passou por uma semana de maratona de jogos, desgastante para todos, porém essencial para Vagner Mancini definir o time que estreia nesta quinta-feira, às 21h30, contra River Plate-PAR, pela Copa Sul-Americana. E o período de testes com o elenco no Paulistão serviu para o treinador preservar os jovens neste primeiro momento para apostar em atletas mais experientes.TABELA> Veja classificação e simulador da Copa Sul-Americana-2021 clicando aqui

GALERIA> Maratona do Corinthians: Mancini usou 27 jogadores em quatro jogos; veja

Pelo menos é o que indicou os últimos movimentos do treinador e até do clube. Na última quarta-feira, os escolhidos para conceder a tradicional entrevista coletiva da véspera dos jogos foram Bruno Méndez, que já tem vaga garantida como titular, e Camacho, que parece ter ganhado a posição de Cantillo. Apesar de não se tratar de jovens, o sinal é de que haverá mudanças.

Outro indício apresentado pelo treinador aconteceu no empate em 1 a 1 com o São Bento, na última sexta-feira, quando logo no intervalo Cauê, Rodrigo Varanda e Vitinho, que estavam na equipe considerada "titular", foram sacados para as entradas de Jô, Otero e Luan. São essas as mudanças que devem acontecer para a partida desta quinta, em Assunção, no Paraguai.Uma delas, porém, aconteceria por opção técnica ou não, uma vez que Varanda sofreu um trauma no pé direito e nem viajou com a delegação. Sendo assim, ele já estaria fora da partida. Em seu lugar, Otero deve mesmo ser o escolhido, com um gol diante do Ituano e mostrando disposição quando vai a campo, o venezuelano vai acrescentar mais experiência para a equipe na Sula.

Nos casos de Vitinho e Cauê, as mudanças são por opção de Mancini. Apesar de os jovens serem as apostas do clube para a temporada 2021, a tendência é que o técnico não irá expor os dois garotos para uma partida internacional, que é considerada importante pelo Timão. Para evitar o risco de "queimar" etapas, Luan e Jô devem ser os escolhidos para iniciarem a partida desta quinta.

Além disso, ambos mostraram boas atuações nas últimas partidas, sendo que o centroavante até marcou um dos gols da vitória sobre o Ituano e o meia teve lampejos empolgantes, especialmente na terrível apresentação do time diante do São Bento, quando foi o destaque durante o segundo tempo. Ambos são experientes e certamente sentirão menos a estreia no torneio continental.

Camacho, Otero, Luan e Jô se somam àqueles que já são titulares absolutos como Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos e Gabriel. As exceções na equipe são Gustavo Mosquito (23 anos) e Bruno Méndez (21 anos), que são jovens, mas têm certa rodagem e cada vez mais se firmam entre os 11 de Mancini. A média de idade dessa formação é 29,5 anos, contra 26,5 da escalação anterior.

O Corinthians que deve entrar em campo na noite desta quinta-feira é: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Camacho e Luan; Gustavo Mosquito, Otero e Jô. Lembrando sempre que Mancini não revela suas escalações antes das partidas e a imprensa não pode acompanhar os treinos.

Confira as mudanças no time titular e a idade dos jogadores:

Provável escalação contra o River Plate-PAR - média de idade: 29,5 anos

Cássio - 33 anosFagner - 31 anosBruno Méndez - 21 anosGil - 33 anosFábio Santos - 35 anosGabriel - 28 anosCamacho - 31 anosLuan - 28 anosGustavo Mosquito - 23 anosOtero - 28 anosJô - 34 anos

Escalação contra o São Bento - média de idade : 26,5