Mancini aponta falha em tomadas de decisões para queda do Corinthians e diz: 'Esse time tem que ter alma'

Com dois empates e duas derrotas nos últimos quatro jogos, o Corinthians não tem mais chances de se classsificar para a pré-Libertadores via Campeonato Brasileiro, após o 0 a 0 contra o praticamente rebaixado Vasco da Gama, neste domingo (21), na Neo Química, pela 37ª rodada da competição nacional.
Ao fim do jogo, o técnico Vagner Mancini classificou a falha na tomada de decisões ofensivas como fator para não ter obtido melhor sorte nos confrontos decisivos na reta final, inclusive ilustrando um gol perdido por Léo Natel em um contra-ataque puxado pelo Timão no início do jogo contra o Vasco, que poderia ter dado dos três pontos para o time de Parque São Jorge. - Isso aconteceu por causa de tomadas de decisão erradas. Quando tem de chutar, toca. Quando tem de tocar, chuta. Isso é muito individual. Nunca escondi que nosso melhor jogador era o sistema. Quando tem queda individual, prejudica o sistema as tomadas de decisão podem mudar o panorama. Hoje, saímos num lance de seis contra dois e tomamos a decisão errada. Ali era o passe e deixar o companheiro na cara do gol - pontuou Mancini em entrevista coletiva virtual.
Além de criticar a finalização das jogadas corintianas, o treinador também cobrou alma aos seus jogadores.
- Esse time tem de ter alma. É em busca dessa alma que nós vamos insistir - disse o treinador.
Com o empate em 1 a 1 entre Santos e Fluminense, o Corinthians não consegue chegar a 54 pontos no Brasileirão e matematicamente não conseguirá mais chegar a fase prévia da principal competição continental. Por sua vez, o Timão já tem garantida a sua vaga na Copa Sul-Americana de 2021.
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