Mancini aponta dificuldades em classificação do Corinthians na Copa do Brasil: 'Superação do elenco'

Além dos 11 jogadores do Salgueiro, derrotado pelo Corinthians por 3 a 0, nesta quarta-feira (17), pela primeira fase da Copa do Brasil, no estádio Cornélio de Barros Muniz e Sá, em Pernambuco, o técnico Vagner Mancini pontuou que o gramado e a iluminação do local da partida também foram adversário do Timão no confronto. A situação, por sua vez, aumentou a superação do elenco, que avençou à segunda fase da competição nacional, na qual o Timão não vence há 12 anos.

- Acima de tudo teve muita superação do elenco, daqueles que entraram em campo, dos que entraram no segundo tempo. A palavra superação veio agregada a imposição, que a equipe do tamanho do Corinthians ter em uma partida dessa. A gente jogando uma Copa do Brasil, em um jogo eliminatório, é muito importante que você se imponha sobre o adversário como tiver que ser - disse o treinador corintiano em entrevista coletiva virtual concedida ao fim da partida.

- O dia que você encontra um campo pesado, alagado, é importante se impor, e hoje eu vi isso. Talvez a gente não tenha visto um futebol vistoso, até porque o campo atrapalhou bastante ainda, mas vi a equipe evoluindo em vários aspectos, vários setores, superamos uma iluminação ruim, um campo irregular, um jogo mais duro, mais disputado, então nesse quesito a gente alastrando essa imposição do Corinthians - acrescentou.

Mancini, que ainda vê pontos de evolução na sua equipe, pontuou que nem sempre o Timão vai conseguiu dar espetáculo de boas atuações, mas garantiu que mesmo quando isso acontecer não faltará brio para que a equipe busque os três pontos.

- Ainda está muito distante daquele Corinthians que eu quero, mas eu vejo o Corinthians nesse início de temporada sabendo muito bem aquilo que quer, e sabendo jogar diante de todas as adversidades, caso elas existam.

- O dia que dá pra jogar bonito, com técnica, a gente vai jogar, o dia que não der, agente tem que botar a marca Corinthians na frente de tudo e ganhar o jogo, e foi o que aconteceu - pontuou o comandante corintiano

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Azar com gramados

Essa foi a quinta partida do Corinthians nesta temporada, que iniciou no dia 28 de fevereiro, com a primeira rodada do Campeonato Paulista. Em três jogos até aqui, o Timão teve problemas com o gramado, mas em todos eles lidou bem com as adversidades.

Além do triunfo no sertão pernambucano, o elenco corintiano teve que lidar com fortes chuvas que alagaram o gramado da Neo Química Arena, contra Palmeiras e Ponte Preta, pela segunda e terceira rodada do Paulistão respectivamente.

No Dérbi, o Alvinegro perdia por 2 a 0 até cair a tempestade e e o time empatar a partida. Já diante da Macaca, triunfo por 2 a 1, debaixo de muita água, principalmente no fim do primeiro tempo.