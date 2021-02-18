Mancini ainda acredita em vaga do Corinthians na Libertadores: 'Vamos brigar muito por isso'

Se depender do técnico Vagner Mancini, o Corinthians ainda estará forte na briga por vaga na Copa Libertadores. Apesar de admitir que as chances são remotas após a derrota por 1 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, nesta quarta-feira, o comandante garantiu que a equipe vai brigar por isso até o fim.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Em entrevista coletiva virtual após a partida, Mancini não jogou a toalha pela classificação corintiana e explicou o que será necessário fazer nos próximos jogos para chegar na 38ª rodada garantido na competição continental.

- Nós temos chances ainda, temos que fazer os seis pontos e torcer para Athletico e Santos não cheguem aos pontos desejáveis, dessa forma a gente chegaria obviamente a vaga, questão matemática - comentou o comandante corintiano, antes de completar:

- Assim como o Corinthians, o Santos e o Athletico-PR, têm jogos difíceis, e nessa fase todo mundo briga por alguma coisa, então é importante a gente manter o entusiasmo só pelo fato de você vestir essa camisa você tem obrigação de brigar por todos os pontos até o final da disputa - completou.Embora cite as chances matemáticas como fator para acreditar na vaga, Mancini sabe que a possibilidade é bastante remota. Mesmo assim, ele garante que o elenco vai brigar pela classificação enquanto houver oportunidade e já projetou o duelo com o Vasco, que ainda luta contra o rebaixamento.