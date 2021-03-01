Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mancini afirma que documentário explicará queda de rendimento de Davó no Corinthians
futebol

Mancini afirma que documentário explicará queda de rendimento de Davó no Corinthians

Atacante teve boa de jogos entre outubro e novembro, mas depois perdeu espaço e foi emprestado ao Guarani...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 15:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2021 às 15:52
Crédito: Davó marcou gols contra Inter e Atlético-MG no último Brasileirão (Peter Leone/OFotográfico
Emprestado ao Guarani no último domingo (28), o atacante Matheus Davó gerou muita expectativa ao torcedor do Corinthians, principalmente após uma sequência positiva de jogos no fim do primeiro e início do segundo turno do Campeonato Brasileiro. No entanto, o jogador acabou perdendo espaço no Timão após não manter as boas atuações.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosQuestionado em entrevista coletiva virtual após o empate sem gols contra o Red Bull Bragantino, também no último domingo (28), pela primeira rodada do Campeonato Paulista, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança, o técnico Vagner Mancini optou por não externar os motivos que levaram a queda de Davó para evitar antecipar informações que serão reveladas no documentário "Acesso Total", que será exibido no canal SporTV em cinco episódios, a partir desta segunda-feira (1º), com bastidores do Timão na última temporada.
- Sobre o Davó, foi realmente isso que aconteceu, foi logo depois da entrada dele, que ele teve a oportunidade, fez o gol diante do Internacional, jogou algumas partidas, depois na sequência acabou não acontecendo isso, mas vamos esperar o documentário, porque no documentário vai ser tudo explicado, se não estaria adiantando alguma informação que seria leviano da minha parte, então vamos aguardar, que tudo vai ser esclarecido - disse o treinador corintiano.
Matheus Davó foi contratado pelo Corinthians no início de 2020, após se destacar nas categorias de base do Guarani, no ano anterior. Pelo Timão, o atacante fez sete jogos, cinco como titular, mas nenhum atuando os 90 minutos, totalizou 367 minutos e marcou dois gols.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA
ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados