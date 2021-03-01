Mancini afirma que documentário explicará queda de rendimento de Davó no Corinthians

Crédito: Davó marcou gols contra Inter e Atlético-MG no último Brasileirão (Peter Leone/OFotográfico

Emprestado ao Guarani no último domingo (28), o atacante Matheus Davó gerou muita expectativa ao torcedor do Corinthians, principalmente após uma sequência positiva de jogos no fim do primeiro e início do segundo turno do Campeonato Brasileiro. No entanto, o jogador acabou perdendo espaço no Timão após não manter as boas atuações.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosQuestionado em entrevista coletiva virtual após o empate sem gols contra o Red Bull Bragantino, também no último domingo (28), pela primeira rodada do Campeonato Paulista, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança, o técnico Vagner Mancini optou por não externar os motivos que levaram a queda de Davó para evitar antecipar informações que serão reveladas no documentário "Acesso Total", que será exibido no canal SporTV em cinco episódios, a partir desta segunda-feira (1º), com bastidores do Timão na última temporada.

- Sobre o Davó, foi realmente isso que aconteceu, foi logo depois da entrada dele, que ele teve a oportunidade, fez o gol diante do Internacional, jogou algumas partidas, depois na sequência acabou não acontecendo isso, mas vamos esperar o documentário, porque no documentário vai ser tudo explicado, se não estaria adiantando alguma informação que seria leviano da minha parte, então vamos aguardar, que tudo vai ser esclarecido - disse o treinador corintiano.