Mancini admite 'vergonha' em derrota do Corinthians, mas pondera: 'Foi um acidente de percurso'

Crédito: MARIANA GREIF / AFP / POOL

O Corinthians teve uma das noites mais trágicas de sua história em competições continentais ao ser goleado por 4 a 0 pelo Peñarol, no Uruguai. Apesar de admitir que o resultado foi vergonhoso, Vagner Mancini ponderou que se tratou de um acidente de percurso e já foca na semifinal do Paulistão, pois o revés também causou a eliminação precoce na Copa Sul-Americana.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Em entrevista coletiva após a partida, nesta quinta-feira, o treinador corintiano concordou que a participação do Timão na competição continental foi uma vergonha e deu razão para a chateação do do torcedor. Apesar disso, ele dividiu a culpa com as dificuldades impostas pelo calendário apertado, já que seis titulares acabaram sendo poupados da viagem para Montevidéu,.

- Concordo sim (com a vergonha), lamentável chegar em uma situação dessas, mas por tudo que aconteceu ao longo do ano temos que levantar a cabeça, porque temos uma semifinal de Paulista domingo. É triste, dói demais, todos nós lamentamos muito. O torcedor está chateado com razão. Tínhamos esperanças ao longo da competição, para iniciar bem. Já iniciamos empatando no Paraguai, perdemos para o Peñarol em casa e novamente hoje. Claro que em uma chave onde só se classifica um. Mas tivemos dificuldades de calendário e nem sempre podemos escalar a mesma equipe. Isso, de certa forma, atrapalhou - analisou o comandante alvinegro.Perguntado se uma derrota desse tipo coloca o Corinthians de volta para a realidade, Mancini discordou e exaltou a atuação do Peñarol. Além disso, ele garantiu que a goleada foi um acidente de percurso, uma vez que o time do Paulistão não tem se apresentado dessa forma. Agora a missão é mostrar que a equipe pode mais na disputa da semifinal do estadual, neste final de semana.

- Não voltamos a realidade, não, foi um ponto fora da curva. Hoje a gente teve dificuldades na partida, não fizemos um bom jogo, mas enfrentamos uma equipe muito bem arrumada, organizada, que venceu a partida. Temos que dar mérito para o Peñarol - explicou antes de completar:

- Agora, esse Corinthians de hoje não tem sido o Corinthians do Paulista, muito menos da temporada 2021. Iniciamos com certa dificuldade, tivemos alguns jogos abaixo do normal, mas vínhamos recuperando. Essa derrota foi um acidente de percurso, mas no domingo temos que entrar de uma forma diferente e mostrar que temos mais a dar, encurtar os espaços do campo, jogar mais organizado, mais equilibrado e recuperar a confiança do time.