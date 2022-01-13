Mancheter United oferece meia para Newcastle e Dortmund

O Manchester United ofereceu o meia Donny van de Beek para o Newcastle e o Borussia Dortmund, segundo o portal "Manchester Evening News". O atleta segue com sua situação indefinida nos Red Devils durante a janela de transferências de janeiro.Contratado em 2020 junto ao Ajax, o holandês não caiu nas graças de Ole Solskjaer e também não consegue convencer Ralf Rangnick de que merece espaço no clube inglês. Devido aos poucos jogos, o atleta também perdeu espaço na seleção de Louis van Gaal.

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Na última janela de transferências do verão na Europa, Van de Beek esteve na mira do Everton, mas a negociação não caminhou, uma vez que o meia esperava conquistar seu espaço no Manchester United após uma primeira temporada turbulenta.

O Newcastle busca reforços para fugir da zona do rebaixamento da Premier League e jpa contratou o lateral-direito Trippier e o centroavante Chris Wood. Já o Dortmund ainda disputa os títulos da Bundesliga e da Europa League.