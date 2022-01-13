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futebol

Mancheter United oferece meia para Newcastle e Dortmund

Donny van de Beek não está nos planos de Ralf Rangnick para a segunda metade de temporada. Holandês não conseguiu se firmar desde que foi contratado, em 2020...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2022 às 11:27

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 11:27

O Manchester United ofereceu o meia Donny van de Beek para o Newcastle e o Borussia Dortmund, segundo o portal "Manchester Evening News". O atleta segue com sua situação indefinida nos Red Devils durante a janela de transferências de janeiro.Contratado em 2020 junto ao Ajax, o holandês não caiu nas graças de Ole Solskjaer e também não consegue convencer Ralf Rangnick de que merece espaço no clube inglês. Devido aos poucos jogos, o atleta também perdeu espaço na seleção de Louis van Gaal.
> Veja a tabela da Premier League
Na última janela de transferências do verão na Europa, Van de Beek esteve na mira do Everton, mas a negociação não caminhou, uma vez que o meia esperava conquistar seu espaço no Manchester United após uma primeira temporada turbulenta.
O Newcastle busca reforços para fugir da zona do rebaixamento da Premier League e jpa contratou o lateral-direito Trippier e o centroavante Chris Wood. Já o Dortmund ainda disputa os títulos da Bundesliga e da Europa League.
Crédito: VandeBeeknãosefirmanoManchesterUnitedeéoferecidoaoutrosclubes(Foto:OLISCARFF/AFP

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