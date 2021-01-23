Manchester United x Liverpool: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: PAUL ELLIS / POOL / AFP

O maior clássico da Terra da Rainha agita a Copa da Inglaterra neste domingo. Manchester United e Liverpool duelam no Old Trafford, a casa dos Diabos Vermelhos, em busca de uma vaga nas oitavas de final da competição mais antiga do mundo. A bola rola às 14h (de Brasília).

A vaga será disputada em jogo único e, em caso de empate no tempo normal, a partida irá para a prorrogação. Se necessário, as equipes se enfrentam nos pênaltis.

+ Veja a tabela da Premier League?Líder do Campeonato Inglês, o Manchester United quer levar o bom momento também para a Copa da Inglaterra. Após empatar com o Liverpool no jogo do último domingo, Solskjaer disse que vai rodar um pouco o time.

- Vamos rodar a equipe, mas vamos montar uma equipe decente, é claro. Uma equipe que sinto que pode vencer o jogo. Claro que o foco agora está na Copa da Inglaterra. Sabemos que foi um empate difícil.

O Liverpool, por outro lado, vem numa sequência complicada. Querendo virar a chave, Jürgen Klopp disse que só a vitória interessa.

- Queremos ganhar o jogo, é claro. É um jogo de copa, o jogo será decidido nesta noite e queremos ganhar o jogo. É isso. É assim que faremos a escalação.

+ Mercado da bola: os clubes que mais gastaram da temporada 2010/2011 para cáFICHA TÉCNICA

Manchester United x LiverpoolCopa da Inglaterra - Quarta rodada - 16 avos de final

Data e horário: 24/01/2021, às 14h (de Brasília)​Local: Estádio Old Trafford, em Manchester (ING)Árbitro: Craig PawsonAssistentes: Gary Beswick e Richard WestOnde assistir: DAZN

PROVÁVEIS TIMES

MANCHESTER UNITED (Técnico: Ole Gunnar Solskjaer)Dean Henderson; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire e Alex Telles; McTominay, Matic, Rashford, Bruno Fernandes e Pogba; Cavani.

Desfalques: Marcos Rojo (lesionado); Facundo Pellestri (Covid-19).

LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Neco Williams, Phillips, Fabinho e Tsimikas; Milner, Thiago e Curtis Jones; Salah, Firmino e Minamino.