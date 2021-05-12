Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manchester United x Liverpool: onde assistir e as prováveis escalações

Diabos Vermelhos buscam superar adversidade de maratona de jogos, enquanto os comandados de Jurgen Klopp lutam por um lugar na Champions League...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 12:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2021 às 12:14
Crédito: PAUL ELLIS / POOL / AFP
A partida entre Manchester United e Liverpool, que havia sido adiada por conta de protestos dos torcedores dos Red Devils, será disputada nesta quinta-feira, às 16h15 (horário de Brasília). Os Diabos Vermelhos buscam superar o cansaço de uma maratona de jogos, enquanto os Reds sonham com o G4 da Premier League.Autocrítica
- Tivemos uma temporada complicada, mas não culpamos ninguém além da gente, pois poderíamos estar próximos de uma vaga na Champions League. Agora, nós precisamos da ajuda de outras equipes, mas obviamente temos que vencer nossos jogos - avaliou Jurgen Klopp, técnico do Liverpool.
> Veja a tabela da Premier League
Maratona
O Manchester United chega para este confronto após ser derrotado para o Leicester na última terça-feira com uma equipe alternativa. O clube também entrou em campo no último domingo e encerra diante do Liverpool a sequência de três confrontos em cinco dias.
FICHA TÉCNICA:Manchester United x Liverpool
Data e horário: 13/5/2021, às 16h15 (de Brasília)Local: Olds Trafford, em Manchester (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER UNITED (Técnico: Solskjaer)Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly e Shaw; Fred e McTominay; Rashford, Bruno Fernandes e Pogba; Cavani
Desfalques: Harry Maguire, Daniel James, Phil Jones e Anthony Martial (machucados)
LIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Williams e Robertson; Fabinho, Thiago e Wijnaldum; Salah, Firmino e Mane
Desfalques: Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip, Jordan Henderson, James Milner, Ozan Kabak e Ben Davies (machucados)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados