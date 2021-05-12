Manchester United x Liverpool: onde assistir e as prováveis escalações

A partida entre Manchester United e Liverpool, que havia sido adiada por conta de protestos dos torcedores dos Red Devils, será disputada nesta quinta-feira, às 16h15 (horário de Brasília). Os Diabos Vermelhos buscam superar o cansaço de uma maratona de jogos, enquanto os Reds sonham com o G4 da Premier League.Autocrítica
- Tivemos uma temporada complicada, mas não culpamos ninguém além da gente, pois poderíamos estar próximos de uma vaga na Champions League. Agora, nós precisamos da ajuda de outras equipes, mas obviamente temos que vencer nossos jogos - avaliou Jurgen Klopp, técnico do Liverpool.
Maratona
O Manchester United chega para este confronto após ser derrotado para o Leicester na última terça-feira com uma equipe alternativa. O clube também entrou em campo no último domingo e encerra diante do Liverpool a sequência de três confrontos em cinco dias.
FICHA TÉCNICA:Manchester United x Liverpool
Data e horário: 13/5/2021, às 16h15 (de Brasília)Local: Olds Trafford, em Manchester (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER UNITED (Técnico: Solskjaer)Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly e Shaw; Fred e McTominay; Rashford, Bruno Fernandes e Pogba; Cavani
Desfalques: Harry Maguire, Daniel James, Phil Jones e Anthony Martial (machucados)
LIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Williams e Robertson; Fabinho, Thiago e Wijnaldum; Salah, Firmino e Mane
Desfalques: Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip, Jordan Henderson, James Milner, Ozan Kabak e Ben Davies (machucados)