Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
futebol

Manchester United x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Em busca de garantir uma vaga na Champions League, equipes duelam pela 37ª rodada do Campeonato Inglês
...
LanceNet

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 12:17

Nesta quinta-feira, Manchester United enfrenta o Chelsea por rodada antecipada da Premier League. Os Blues estão em uma situação melhor em relação aos Red Devils, mas ambas as equipes entram em campo buscando uma vaga na Champions League. O confronto, no Old Trafford, está marcado para às 15h45.COMO CHEGAM AS EQUIPESO Manchester United vem de duas duras derrotas pela Premier League. A primeira, uma goleada por 4 a 0 contra o Liverpool, e a segunda, por 3 a 1 contra o Arsenal, concorrente direto pela vaga. Enquanto o Chelsea venceu o West Ham na rodada passada com um gol no final marcado por Pulisic.
> Veja a tabela da Premier League
TABELAO Chelsea tem a situação mais confortável do que seu adversário. A equipe ocupa a terceira colocação com 65 pontos, cinco de vantagem para o Arsenal, que está na última vaga para a Champions League. Enquanto o Manchester United está em sexto lugar, com 54 pontos e tem Arsenal e Tottenham à frente pela disputa da vaga.FICHA TÉCNICAManchester United x Chelsea
Data e horário: 28/04/2022, às 15h45Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Dalot, Lindelof, Varane e Alex Telles; McTominay, Matic e Bruno Fernandes, Elanga, Rashford e Cristiano Ronaldo.
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Chalobah, Thiago Silva e Azpilicueta; Loftus-Cheek, Kanté, Jorginho e Marcos Alono; Mason Mount, Havertz e Timo Werner.
Crédito: Manchester United encara o Chelsea no Old Trafford (Foto: BEN STANSALL/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cachoeiro tem hotéis lotados e entra nos ajustes finais para a apresentação de Roberto Carlos
Agenda HZ: Roberto Carlos, festival de cerveja e Prainha Vive agitam o fim de semana no ES
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados