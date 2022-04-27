Manchester United x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Nesta quinta-feira, Manchester United enfrenta o Chelsea por rodada antecipada da Premier League. Os Blues estão em uma situação melhor em relação aos Red Devils, mas ambas as equipes entram em campo buscando uma vaga na Champions League. O confronto, no Old Trafford, está marcado para às 15h45.COMO CHEGAM AS EQUIPESO Manchester United vem de duas duras derrotas pela Premier League. A primeira, uma goleada por 4 a 0 contra o Liverpool, e a segunda, por 3 a 1 contra o Arsenal, concorrente direto pela vaga. Enquanto o Chelsea venceu o West Ham na rodada passada com um gol no final marcado por Pulisic.
TABELAO Chelsea tem a situação mais confortável do que seu adversário. A equipe ocupa a terceira colocação com 65 pontos, cinco de vantagem para o Arsenal, que está na última vaga para a Champions League. Enquanto o Manchester United está em sexto lugar, com 54 pontos e tem Arsenal e Tottenham à frente pela disputa da vaga.FICHA TÉCNICAManchester United x Chelsea
Data e horário: 28/04/2022, às 15h45Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Dalot, Lindelof, Varane e Alex Telles; McTominay, Matic e Bruno Fernandes, Elanga, Rashford e Cristiano Ronaldo.
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Chalobah, Thiago Silva e Azpilicueta; Loftus-Cheek, Kanté, Jorginho e Marcos Alono; Mason Mount, Havertz e Timo Werner.