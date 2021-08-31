Manchester United trava saída de Cavani e Barcelona mira chegada de ex-atacante do Villarreal

Apesar dos rumores envolvendo a saída de Edinson Cavani para o Barcelona, o Manchester United não irá se desfazer do uruguaio nesta janela de transferências, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Com isso, a equipe culé mira a contratação de Bakambú, ex-atacante do Villarreal, segundo o "As".Atualmente, o centroavante francês está no Beijing Guoan, ex-equipe de Renato Augusto, e onde tem contrato até dezembro de 2021. Com isso, o jogador de 30 anos poderia chegar sem custos e com experiência por ter passado pela La Liga entre 2015 e 2018.
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O Barcelona busca uma peça para o sistema ofensivo de Ronald Koeman, uma vez que o comandante holandês conta com Griezmann, Depay e Braithwaite. Enquanto isso, Ansu Fati, Dembélé e Sergio Aguero seguem no Departamento Médico tratando lesões.
NADA FEITO COM CAVANI
O nome mais quente na mesa da equipe da Catalunha era o de Cavani. A chegada de Cristiano Ronaldo deve fazer com que o uruguaio perca espaço na equipe do técnico Ole Solskjaer. Na última temporada, o centroavante participou de 26 dos 38 jogos da Premier League sendo alguns iniciando no banco de reservas.