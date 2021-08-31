Manchester United trava saída de Cavani e Barcelona mira chegada de ex-atacante do Villarreal

Crédito: DOUGLAS MAGNO / AFP

Apesar dos rumores envolvendo a saída de Edinson Cavani para o Barcelona, o Manchester United não irá se desfazer do uruguaio nesta janela de transferências, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Com isso, a equipe culé mira a contratação de Bakambú, ex-atacante do Villarreal, segundo o "As".Atualmente, o centroavante francês está no Beijing Guoan, ex-equipe de Renato Augusto, e onde tem contrato até dezembro de 2021. Com isso, o jogador de 30 anos poderia chegar sem custos e com experiência por ter passado pela La Liga entre 2015 e 2018.

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O Barcelona busca uma peça para o sistema ofensivo de Ronald Koeman, uma vez que o comandante holandês conta com Griezmann, Depay e Braithwaite. Enquanto isso, Ansu Fati, Dembélé e Sergio Aguero seguem no Departamento Médico tratando lesões.

NADA FEITO COM CAVANI