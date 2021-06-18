Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manchester United surge como possível destino de Dembelé, do Barcelona

Jogador francês pode mudar-se para os 'Diabos Vermelhos' nesta janela de transferências após incertezas no Barça...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jun 2021 às 16:42

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 16:42

Crédito: Dembelé pode deixar o Barcelona (CRISTINA QUICLER / AFP
Segundo o jornal espanhol 'Marca', o ponta-direita Ousmane Dembelé, do Barcelona, pode deixar a equipe catalã nesta janela de transferências. O jornal afirma que o Manchester United monitora a situação do jogador francês na Espanha.
Veja a tabela da EurocopaOusmane Dembelé pode trocar o Barcelona pelo Manchester United nesta janela de transferências. O ponta-direita francês é alvo do clube inglês há algumas temporadas, mas uma proposta oficial nunca foi feita pelos 'Diabos Vermelhos'.
Com dúvidas em sua renovação de contrato, que dura até junho de 2022, o jogador pode ser vendido pelo Barcelona por um preço menor do que o clube espera apenas para não perdê-lo de forma gratuita no final da próxima temporada.
Dessa forma, o Manchester United busca conseguir um reforço por um preço consideravelmente justo no mercado. O clube ainda busca a contratação de Jadon Sancho, do Borussia Dortmund em valores que podem superar os 90 milhões de euros.
Dembelé chegou no Barcelona logo após a saída de Neymar, e deveria preencher o espaço deixado pelo brasileiro, mas não rendeu o esperado pelo clube catalão. O francês deixou de atuar em grandes jogos e sofreu lesões, perdendo a vaga para outros atletas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados