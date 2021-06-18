Manchester United surge como possível destino de Dembelé, do Barcelona

Crédito: Dembelé pode deixar o Barcelona (CRISTINA QUICLER / AFP

Segundo o jornal espanhol 'Marca', o ponta-direita Ousmane Dembelé, do Barcelona, pode deixar a equipe catalã nesta janela de transferências. O jornal afirma que o Manchester United monitora a situação do jogador francês na Espanha.

Veja a tabela da EurocopaOusmane Dembelé pode trocar o Barcelona pelo Manchester United nesta janela de transferências. O ponta-direita francês é alvo do clube inglês há algumas temporadas, mas uma proposta oficial nunca foi feita pelos 'Diabos Vermelhos'.

Com dúvidas em sua renovação de contrato, que dura até junho de 2022, o jogador pode ser vendido pelo Barcelona por um preço menor do que o clube espera apenas para não perdê-lo de forma gratuita no final da próxima temporada.

Dessa forma, o Manchester United busca conseguir um reforço por um preço consideravelmente justo no mercado. O clube ainda busca a contratação de Jadon Sancho, do Borussia Dortmund em valores que podem superar os 90 milhões de euros.