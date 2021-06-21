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futebol

Manchester United recebe ultimato de Dortmund por Jadon Sancho

Clube alemão diz aos Red Devils quanto quer receber para vender o atacante inglês. Aurinegros querem definir situação do camisa sete até o próxim odia 23 de julho...

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 11:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jun 2021 às 11:41
Crédito: FRIEDEMANN VOGEL / AFP / POOL
O Borussia Dortmund disse para o Manchester United que quer receber 7 milhões de libras (R$ 535 milhões), além de bônus para vender o atacante Jadon Sancho, segundo o "talkSPORT". O clube alemão não irá aceitar ofertas menores e espera definir a situação até o próximo dia 23 de julho.Nesta data, o elenco do Dortmund irá se apresentar para o início da pré-temporada e, assim como na última temporada, não deve aceitar negociar após o início dos trabalhos entre o grupo. No entanto, os Diabos Vermelhos ainda não tomaram uma decisão.
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Segundo a imprensa inglesa, os Red Devils chegaram a fazer uma proposta de 67 milhões de libras (R$ 465,5 milhões) com bônus que poderiam fazer o valor alcançar as 75 milhões de libras (R$ 521 milhões). Apesar disso, a equipe alemã não está interessada nesta oferta.
Enquanto não há acordo entre os clubes, o Manchester United já se entendeu com Sancho. Caso o negócio seja concretizado, a expectativa é de que o atacante assine um contrato por cinco temporadas com o time dirigido por Solskjaer.

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