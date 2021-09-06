Manchester United parcela compra de Cristiano Ronaldo em cinco anos à Juventus; veja os valores

Crédito: Reprodução / YouTube Manchester United

De volta ao Manchester United depois de 12 anos, o atacante Cristiano Ronaldo vive a expectativa pela sua reestreia nos Diabos Vermelhos. E enquanto ela não acontece dentro de campo, o clube inglês já definiu como pagará à Juventus pela sua contratação.

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De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, especialista quando o assunto é o mercado de transferências, a contratação de CR7 foi fechada por 15 milhões de euros (R$ 92 milhões), mas que só será paga em cinco anos. Ao todo, os Red Devils pagarão 3 milhões de euros (R$ 18 milhões) por temporada.

Além do valor fixo, a Juventus pode receber ainda mais 8 milhões de euros (R$ 49 milhões) em bônus por metas atingidas pelo camisa 7. Deste valor, 5 milhões de euros (R$ 30 milhões) são consideráveis "fáceis", enquanto os outros 3 milhões de euros são "mais complicados".

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