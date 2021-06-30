Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manchester United observa Rabiot nesta Eurocopa

Diabos Vermelhos mandaram olheiros para o confronto entre França e Suíça disputado na última segunda-feira para monitorar meia da Juventus...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 12:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2021 às 12:36
Crédito: Reprodução
O Manchester United enviou analistas para observarem o desempenho de Adrien Rabiot na última segunda-feira na partida entre Fraça e Suíça pela Eurocopa, segundo o "Daily Star". O jogador da Juventus possui contrato com a equipe italiana até 2023.O francês atuou na ala esquerda por conta das ausências de Lucas Hernández e Digne, ambos machucados. Improvisado, o atleta não conseguiu ter o rendimento esperado e falhou em impressionar os olheiros dos Red Devils que foram assistí-lo.
> Veja a tabela da Eurocopa
Além de sair eliminado da Puskas Arena, Rabiot também foi destaque da imprensa francesa por ter sido visto discutindo com Pogba durante a partida. Além disso, a mãe do jogador da Juventus criticou companheiros do filho após a decisão nos pênaltis.
Ainda assim, Rabiot segue no radar do Manchester United por conta de sua última temporada com a Velha Senhora. O camisa 25 tem contrato com a equipe de Turim até 2023, mas já cogitou deixar o clube em 2020 após seu primeiro ano ruim na Itália.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitória de Lula pode ser tão estratégica para Trump quanto a de Flávio Bolsonaro, diz professor Guilherme Casarões
democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados