Manchester United observa Rabiot nesta Eurocopa

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O Manchester United enviou analistas para observarem o desempenho de Adrien Rabiot na última segunda-feira na partida entre Fraça e Suíça pela Eurocopa, segundo o "Daily Star". O jogador da Juventus possui contrato com a equipe italiana até 2023.O francês atuou na ala esquerda por conta das ausências de Lucas Hernández e Digne, ambos machucados. Improvisado, o atleta não conseguiu ter o rendimento esperado e falhou em impressionar os olheiros dos Red Devils que foram assistí-lo.

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Além de sair eliminado da Puskas Arena, Rabiot também foi destaque da imprensa francesa por ter sido visto discutindo com Pogba durante a partida. Além disso, a mãe do jogador da Juventus criticou companheiros do filho após a decisão nos pênaltis.