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Manchester United faz primeira proposta por Varane, mas Real Madrid quer valor maior

Clube inglês busca assinar com o zagueiro por 50 milhões de libras, mas equipe merengue quer, no mínimo, mais 30 milhões...

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 17:06

LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 17:06
Crédito: Yuri Kadobnov / AFP
Segundo o jornal 'Mirror', da Inglaterra, o Manchester United fez a primeira proposta ao Real Madrid para assinar com o zagueiro francês Raphael Varane. Apesar dos 50 milhões de libras oferecidos pelos 'Diabos Vermelhos', os merengues querem um valor maior.
Veja a tabela da EurocopaO Manchester United busca reforçar o seu setor defensivo nesta janela de transferências, e tem Raphael Varane, do Real Madrid, como seu alvo para a zaga. O francês já havia sido especulado no clube em temporadas anteriores mas, dessa vez, o seu interesse parece ser maior.
Raphael Varane chegou ao Real Madrid em 2011, e estaria disposto a ter novas experiências em outras equipes. Junto de Sergio Ramos e Marcelo, o zagueiro entraria em uma leva de jogadores que estão deixando o time espanhol nesta janela de transferências.
O jornal 'Mirror', da Inglaterra, afirma que o Manchester United ofereceu 50 milhões de libras (R$ 350,3 milhões) para o Real Madrid com o intuito de assinar com o zagueiro. A proposta, porém, é considerada baixa pelos espanhóis, que desejam receber, no mínimo, 80 milhões de libras (R$ 560,4 milhões) por Varane.
Além do Manchester United, o Paris Saint-Germain também estaria, supostamente, interessado na contratação de Raphael Varane. O PSG, porém, pode se aproximar da contratação de Sergio Ramos sem custos, visto que o espanhol se despediu do Real Madrid nesta quinta-feira.

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