Manchester United faz primeira proposta por Varane, mas Real Madrid quer valor maior

Crédito: Yuri Kadobnov / AFP

Segundo o jornal 'Mirror', da Inglaterra, o Manchester United fez a primeira proposta ao Real Madrid para assinar com o zagueiro francês Raphael Varane. Apesar dos 50 milhões de libras oferecidos pelos 'Diabos Vermelhos', os merengues querem um valor maior.

Veja a tabela da EurocopaO Manchester United busca reforçar o seu setor defensivo nesta janela de transferências, e tem Raphael Varane, do Real Madrid, como seu alvo para a zaga. O francês já havia sido especulado no clube em temporadas anteriores mas, dessa vez, o seu interesse parece ser maior.

Raphael Varane chegou ao Real Madrid em 2011, e estaria disposto a ter novas experiências em outras equipes. Junto de Sergio Ramos e Marcelo, o zagueiro entraria em uma leva de jogadores que estão deixando o time espanhol nesta janela de transferências.

O jornal 'Mirror', da Inglaterra, afirma que o Manchester United ofereceu 50 milhões de libras (R$ 350,3 milhões) para o Real Madrid com o intuito de assinar com o zagueiro. A proposta, porém, é considerada baixa pelos espanhóis, que desejam receber, no mínimo, 80 milhões de libras (R$ 560,4 milhões) por Varane.