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futebol

Manchester United entra na briga por Cristiano Ronaldo

Dirigentes dos Diabos Vermelhos estão em contato com Jorge Mendes, empresário do astro português, e clube do Old Trafford pode dar chapéu no Manchester CIty...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 10:25

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 10:25
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
O Manchester United entrou na briga pela contratação de Cristiano Ronaldo, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Desde a noite da última quinta-feira, dirigentes dos Diabos Vermelhos estão em contato com Jorge Mendes, empresário do atacante português.De acordo com as informações, as partes estão discutindo detalhes do acordo, como a questão salarial e o valor que deve ser pago a Juventus pela contratação do camisa sete. O clube de Old Trafford busca o retorno de um dos seus maiores ídolos após sua saída em 2009.
> Veja a tabela da Premier League
Com isso, o Manchester United pode dar um chapéu no rival Manchester City, que sempre esteve à frente nas negociações. A equipe de Pep Guardiola possui um acordo verbal pela aquisição de Cristiano Ronaldo até 2023 e com um salário de 15 milhões de euros (R$ 92 milhões) por temporada.
Ainda sem um destino definido, o jogador já se despediu dos companheiros de Juventus na manhã desta sexta-feira. O técnico da Velha Senhora, Massimiliano Allegri, também confirmou que o atleta está de saída após uma conversa na última quinta-feira.

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