Manchester United entra na briga por Cristiano Ronaldo

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

O Manchester United entrou na briga pela contratação de Cristiano Ronaldo, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Desde a noite da última quinta-feira, dirigentes dos Diabos Vermelhos estão em contato com Jorge Mendes, empresário do atacante português.De acordo com as informações, as partes estão discutindo detalhes do acordo, como a questão salarial e o valor que deve ser pago a Juventus pela contratação do camisa sete. O clube de Old Trafford busca o retorno de um dos seus maiores ídolos após sua saída em 2009.

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Com isso, o Manchester United pode dar um chapéu no rival Manchester City, que sempre esteve à frente nas negociações. A equipe de Pep Guardiola possui um acordo verbal pela aquisição de Cristiano Ronaldo até 2023 e com um salário de 15 milhões de euros (R$ 92 milhões) por temporada.