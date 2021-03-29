Manchester United deve fazer nova proposta por Dembélé

O Manchester United tem o interesse em fazer uma nova investida pela contratação de Dembélé, segundo o “Sport”. O francês vem melhorando seu rendimento nesta temporada no Barcelona e ficando longe das lesões. O contrato do atacante termina em 2022, mas o clube catalão pensa em renovar.Na última janela de transferências do verão, os Diabos Vermelhos tentaram contratar o atleta por empréstimo com opção de compra ao final do acordo. As conversas esfriaram, pois os culés queriam que o ponta renovasse seu vínculo com a equipe até 2023 antes da partida para a Premier League, o que não foi aceito na época.